Avec une remise de 25 € jusqu’au 31 mars sur Amazon, le Google TV Streamer 4K (successeur officiel du Chromecast) se retrouve à un tarif nettement plus digeste. Avant de sauter sur l’offre, on fait le point sur ce que vaut vraiment ce boîtier dans la durée.
Lancé à l’automne 2024, le Google TV Streamer 4K a pris la succession du Chromecast avec une ambition affichée : devenir la box multimédia de référence dans l’écosystème Google. À 119 €, le rapport qualité/prix peinait à convaincre, comme le relevait d’ailleurs la rédaction dans son test, qui lui attribuait un score de 6/10.
Aujourd’hui affiché à 94 € sur Amazon jusqu’au 31 mars, l’équation devient plus intéressante, pour certains profils. Reste à savoir si vous êtes l’un d’eux. Profitez de cette réduction directement sur la page Amazon du Google TV Streamer 4K.(s)
Une offre flash à saisir avant le 31 mars
Le timing joue en faveur des indécis : cette promotion s’inscrit dans les ventes flash de fin mars sur Amazon, avec une échéance claire au 31 mars. La remise de 21% ramène le boîtier à 94 €, soit un écart non négligeable par rapport au prix fabricant de 119 €. Pour un produit qui n’avait guère bougé de prix depuis sa sortie, c’est l’une des rares occasions de se l’offrir sans avoir l’impression de surpayer.
Ce que le Google TV Streamer apporte vraiment au quotidien
Tout miser sur la fiche technique serait réducteur : l’intérêt principal du Google TV Streamer 4K, c’est la fluidité de l’expérience au quotidien. Avec son processeur MediaTek MT8696 à 2,0 GHz, ses 4 Go de RAM et ses 32 Go de stockage interne (le double du Chromecast), la navigation entre applications est réactive et sans accroc notable.
La prise en charge du Dolby Vision, du HDR10+ et du Dolby Atmos place le boîtier dans le haut du panier pour qui dispose d’un téléviseur et d’un système audio compatibles. Sa fonction de hub Matter et Thread en fait aussi un point d’entrée pour la maison connectée, même si cette dimension reste encore incomplète en pratique, comme le soulignait notre test Clubic.
Face à ses concurrents, où se situe-t-il vraiment ?H2
Le Google TV Streamer 4K évolue dans un segment occupé par deux acteurs sérieux : l’Apple TV 4K et la NVIDIA Shield TV Pro. À 94 €, il se positionne sous ces deux références, mais sans les égaler en termes de puissance brute ou de capacité à faire tourner des jeux.
Son vrai terrain de jeu reste le streaming vidéo pur : pour cet usage, il s’acquitte parfaitement de sa tâche, avec une qualité d’image irréprochable et une compatibilité Ethernet Gigabit appréciable pour les connexions filaires.
Ce qu’en pense vraiment la rédaction Clubic
Notre verdict au test en octobre 2024 était nuancé : un bel objet, une expérience fluide pour le streaming, mais un positionnement tarifaire difficile à défendre face aux alternatives. À 94 €, l’équilibre se rééquilibre légèrement, sans pour autant effacer toutes les réserves. Voici les éléments à peser avant d’acheter.
✅ Les points forts
- Image 4K jusqu’à 60 fps avec Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos pour une qualité audiovisuelle de haut niveau
- 32 Go de stockage et 4 Go de RAM pour une navigation fluide et la place pour installer plusieurs applications
- Port Ethernet Gigabit intégré, idéal pour garantir une connexion stable sans dépendre du Wi-Fi
- Télécommande avec sonnerie intégrée : perdue dans le canapé, elle se retrouve en un clic sur le boîtier
- Hub Matter/Thread natif pour piloter les appareils connectés compatibles dans la maison
❌ Les points faibles
- Aucun câble HDMI fourni dans la boîte, une économie mesquine pour un produit vendu à ce prix
- Télécommande fonctionnant à piles (pas à batterie rechargeable) avec une consommation assez soutenue
- Processeur MediaTek MT8696 taillé pour le streaming, sans aucune capacité pour le jeu vidéo
- Les fonctionnalités IA annoncées (Gemini, automatisations) ne sont pas disponibles en France à ce jour
- Wi-Fi 5 uniquement, alors que le Wi-Fi 6 est désormais courant dans cette gamme de prix
✅ Verdict de la rédaction :
Le Google TV Streamer 4K à 94€ s’adresse principalement à deux profils : les utilisateurs d’un téléviseur sans interface intégrée convaincante, et ceux qui souhaitent centraliser leur écosystème Google (streaming, domotique, assistant vocal) dans un boîtier unique et discret.
Si vous attendiez un prix plus raisonnable pour passer le cap, ce bon plan de fin mars est clairement l’occasion à saisir. En revanche, si vous cherchez un boîtier polyvalent capable de s’aventurer hors du streaming ou une puissance de calcul sérieuse, l’Apple TV 4K reste une alternative plus solide pour quelques dizaines d’euros supplémentaires. Pour les autres, 94 € pour faire entrer Google TV dans son salon, c’est une belle fenêtre qui se referme le 31 mars.
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