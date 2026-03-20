Lancé à l’automne 2024, le Google TV Streamer 4K a pris la succession du Chromecast avec une ambition affichée : devenir la box multimédia de référence dans l’écosystème Google. À 119 €, le rapport qualité/prix peinait à convaincre, comme le relevait d’ailleurs la rédaction dans son test, qui lui attribuait un score de 6/10.

Aujourd’hui affiché à 94 € sur Amazon jusqu’au 31 mars, l’équation devient plus intéressante, pour certains profils. Reste à savoir si vous êtes l’un d’eux. Profitez de cette réduction directement sur la page Amazon du Google TV Streamer 4K.(s)