Le marché des moniteurs gaming de milieu de gamme s’est considérablement densifié ces dernières années, et trouver un écran incurvé de 31,5 pouces avec une résolution WQHD pour moins de 200 € n’était pas chose courante il y a encore peu.

Le MSI G32CQ5P s’inscrit dans cette nouvelle réalité tarifaire : un grand format, une dalle VA 2 560 x 1 440 pixels à 170 Hz et une courbure 1 500R, le tout disponible à 179,99 € soit 39 € de moins que son prix habituel. Cette promotion ponctuelle peut intéresser aussi bien le gamer en quête d’immersion que l’utilisateur qui cherche à gagner en confort visuel au quotidien.