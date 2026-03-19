Les écrans incurvés WQHD ont longtemps été réservés aux budgets généreux, mais les prix ont sérieusement bougé. Avec le MSI G32CQ5P affiché à 179,99 € chez Amazon au lieu de 219 €, on fait le point pour vous aider à décider si cette offre mérite vraiment votre attention.
Le marché des moniteurs gaming de milieu de gamme s’est considérablement densifié ces dernières années, et trouver un écran incurvé de 31,5 pouces avec une résolution WQHD pour moins de 200 € n’était pas chose courante il y a encore peu.
Le MSI G32CQ5P s’inscrit dans cette nouvelle réalité tarifaire : un grand format, une dalle VA 2 560 x 1 440 pixels à 170 Hz et une courbure 1 500R, le tout disponible à 179,99 € soit 39 € de moins que son prix habituel. Cette promotion ponctuelle peut intéresser aussi bien le gamer en quête d’immersion que l’utilisateur qui cherche à gagner en confort visuel au quotidien.
L’offre en un coup d’œil : du WQHD incurvé à 170 Hz pour 180 €
Difficile d’ignorer un moniteur gaming qui coche autant de cases pour ce tarif. Le MSI G32CQ5P propose une résolution WQHD (2 560 x 1 440 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz avec Adaptive Sync et un temps de réponse annoncé à 1 ms en GtG, des caractéristiques qui restent pertinentes pour jouer dans de bonnes conditions sans investir dans le haut de gamme.
La réduction de 18% n’est pas spectaculaire, mais elle ramène l’écran à un positionnement tarifaire réellement compétitif pour sa catégorie. À ce prix, les alternatives sérieuses sur dalle VA avec ces caractéristiques se font rares.
Ce que cet écran apporte concrètement à votre setup
La dalle VA du G32CQ5P n’est pas choisie au hasard : ce type de panneau est réputé pour ses noirs profonds et son contraste natif élevé, ici annoncé à 1 300:1. Avec une courbure de 1 500R et une diagonale de 31,5 pouces, l’écran enveloppe réellement le champ de vision, ce qui profite aux sessions de jeu prolongées et aux titres à monde ouvert.
MSI intègre également une fonctionnalité Night Vision pour améliorer la lisibilité dans les zones sombres, un atout dans les FPS ou les RPG aux ambiances nocturnes. La couverture colorimétrique annoncée à 115% sRGB peut également séduire ceux qui travaillent ponctuellement sur de l’image, même si la dalle VA n’est pas le choix de référence pour la retouche photo sérieuse.
Face à la concurrence, où se situe ce MSI ?
Le G32CQ5P évolue dans une catégorie où AOC, Philips ou encore LG proposent des alternatives comparables, parfois sur dalle IPS avec de meilleurs angles de vision et une meilleure uniformité colorimétrique. Ce que la technologie VA apporte en contraste et en profondeur des noirs, elle le concède en précision chromatique, un équilibre à bien peser selon votre usage principal.
Ce qu’il faut savoir avant de passer commande
Mettre les caractéristiques en regard de son usage réel, c’est la meilleure façon d’éviter les mauvaises surprises. Le MSI G32CQ5P est taillé pour le jeu immersif et le multitâche confortable, mais quelques points méritent d’être anticipés pour ne pas regretter l’achat.
✅ Les points forts
- Grand format 31,5 pouces avec courbure 1 500R pour une immersion perceptible dès les premières minutes
- Résolution WQHD (2 560 x 1 440 pixels) nettement plus détaillée que le Full HD, sans les exigences du 4K
- 170 Hz avec Adaptive Sync pour une fluidité réelle et zéro déchirement d’image
- Temps de réponse de 1 ms (GtG) adapté aux usages esport et aux jeux compétitifs
- Contraste natif de 1 300:1 grâce à la technologie VA, supérieur aux dalles IPS classiques
- Connectique complète avec DisplayPort 1.2a (170 Hz) et HDMI 2.0b CEC (144 Hz)
- Pied réglable sur 3 axes pour une ergonomie correcte au quotidien
- Filtre lumière bleue et anti-scintillement intégrés pour limiter la fatigue oculaire
❌ Les points faibles
- Angles de vision de la dalle VA inférieurs à ce que propose une dalle IPS sur le même segment
- Absence d’USB-C et de hub USB, ce qui peut contraindre certaines configurations modernes
- Le HDMI 2.0b est limité à 144 Hz en WQHD : seul le DisplayPort atteint les 170 Hz annoncés
- Pas de certification HDR sérieuse ; le contraste dynamique affiché (100 000 000:1) ne reflète pas une performance réelle
- La couverture sRGB à 115% ne suffit pas pour un usage professionnel en étalonnage ou retouche colorimétrique
✅ Verdict de la rédaction :
À 179,99 €, le MSI G32CQ5P constitue une option cohérente pour les joueurs PC qui souhaitent franchir le cap du WQHD incurvé sans dépasser les 200 €. Son profil convient particulièrement aux amateurs de jeux à rythme soutenu grâce aux 170 Hz et à l’Adaptive Sync, ainsi qu’à ceux qui apprécient les grands formats pour le multitâche ou les jeux en monde ouvert.
Si vous privilégiez la fidélité des couleurs pour de la création de contenu, ou si votre setup réclame une connectique USB-C, il vaudra mieux regarder ailleurs. La remise de 39 € n’est pas anecdotique à ce niveau de prix : elle place ce MSI dans une zone tarifaire où la question ne se pose plus vraiment, à condition de savoir à qui il s’adresse.
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