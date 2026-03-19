Reprendre la course à pied, viser un premier triathlon ou simplement surveiller sa santé au quotidien : les bonnes raisons de s’équiper d’une montre GPS sérieuse ne manquent pas à l’approche de l’été. La Garmin Forerunner 255 est l’un des modèles les plus complets de la gamme intermédiaire du fabricant américain, et elle tombe aujourd’hui à 139,44 € au lieu de 242,76 €, soit près de 43% de remise dans le cadre des offres anniversaire d’AliExpress.

Pour ceux qui restent méfiants vis-à-vis de la plateforme, rassurez-vous : le produit est expédié depuis la France par un vendeur certifié “Marque+”, ce qui garantit des délais raisonnables et un SAV encadré.