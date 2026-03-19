Le retour du soleil s’accompagne souvent de bonnes résolutions sportives. À l’occasion de son anniversaire, AliExpress propose la Garmin Forerunner 255 à 139,44 €, bien en dessous de son prix habituel : on fait le point pour vous aider à décider si ce bon plan vaut vraiment le détour.
Reprendre la course à pied, viser un premier triathlon ou simplement surveiller sa santé au quotidien : les bonnes raisons de s’équiper d’une montre GPS sérieuse ne manquent pas à l’approche de l’été. La Garmin Forerunner 255 est l’un des modèles les plus complets de la gamme intermédiaire du fabricant américain, et elle tombe aujourd’hui à 139,44 € au lieu de 242,76 €, soit près de 43% de remise dans le cadre des offres anniversaire d’AliExpress.
Pour ceux qui restent méfiants vis-à-vis de la plateforme, rassurez-vous : le produit est expédié depuis la France par un vendeur certifié “Marque+”, ce qui garantit des délais raisonnables et un SAV encadré.
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GPS, suivi santé 24/7 et paiement sans contact : ce que la Forerunner 255 sait vraiment faire
Conçue avant tout pour les coureurs, la Forerunner 255 embarque un GPS multi-GNSS précis pour suivre vos sorties avec fiabilité, même en forêt dense ou dans les rues encaissées des centres-villes. Son suivi de santé couvre un spectre large : fréquence cardiaque en continu, oxymètre de pouls (SpO2), analyse détaillée du sommeil, suivi du stress et indicateur d’énergie Body Battery.
Son boîtier de 46 mm accueille un écran MIP couleur de 2,3 pouces, parfaitement lisible en plein soleil, mais moins flatteur qu’un affichage AMOLED sur les montres connectées généralistes. La montre gère aussi le paiement sans contact via Garmin Pay (NFC), les notifications smartphone et une connectivité complète Wi-Fi, Bluetooth et ANT+ : c’est une montre du quotidien autant qu’un outil de performance.
Face à la Polar Pacer ou à la Coros Pace 3, où se situe la Forerunner 255 ?
La Forerunner 255 ne joue pas dans le même registre que les montres connectées généralistes comme l’Apple Watch ou la Galaxy Watch : elle privilégie la précision sportive et l’autonomie (14 jours en mode montre, 30 heures en GPS) à l’esthétique ou aux fonctionnalités de productivité.
Face à des alternatives comme la Polar Pacer Pro ou la Coros Pace 3, elle se distingue par la richesse de l’écosystème Garmin Connect et la maturité de ses algorithmes d’entraînement, mais reste dépourvue de stockage musical embarqué, contrairement à sa cousine la Forerunner 255 Music.
✅ Les points forts
- GPS multi-GNSS pour un suivi de localisation fiable dans des environnements variés
- Autonomie généreuse : 14 jours en mode smartwatch, 30 heures en mode GPS
- Suivi santé complet (SpO2, sommeil, Body Battery, stress, fréquence cardiaque au poignet)
- Garmin Pay (NFC) pour régler ses achats sans sortir son portefeuille
- Boîtier léger (49 g), étanche 5 ATM, verre Gorilla Glass 3
- Expédition depuis la France avec vendeur certifié “Brand+” pour une livraison rapide
- Remise de 43% sur un modèle de référence de la gamme intermédiaire Garmin
❌ Les limites
- Écran MIP couleur correct mais sans l’éclat d’un affichage AMOLED
- Pas de stockage musical embarqué (il faut la version 255 Music pour écouter des playlists hors ligne)
- Interface Garmin Connect parfois perçue comme touffue pour les nouveaux venus dans l’écosystème
- L’offre AliExpress peut nécessiter plusieurs tentatives pour faire apparaître le prix promotionnel (pensez à vider vos cookies et à désactiver votre bloqueur de publicités)
Notre verdict
À 139,44 €, la Garmin Forerunner 255 offre un rapport valeur/prix difficile à contester pour quiconque court régulièrement ou souhaite structurer sérieusement sa remise en forme avant l’été. Le printemps est précisément le bon moment pour s’équiper : préparer une course sur route, reprendre le vélo ou simplement mieux gérer son sommeil et son énergie quotidienne, cette montre répond à tous ces usages avec sérieux.
Elle s’adresse en priorité aux coureurs, triathlètes et sportifs polyvalents qui veulent des données fiables et une autonomie confortable, sans débourser le prix d’une Forerunner 965 ou d’une Fenix. En revanche, si vous cherchez une montre élégante pour un usage mixte bureau/sport avec un bel écran lumineux et la musique embarquée, d’autres modèles correspondront mieux à votre profil. Pour les sportifs orientés performance, c’est une fenêtre de prix rare sur un produit solide : l’été approche, et il serait dommage de le laisser passer.
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