Les abonnements aux IA s’accumulent et les factures aussi. 1min.AI propose une alternative radicale : un accès à vie à ChatGPT, Claude, Gemini et bien d’autres pour un paiement unique de 34 $ (environ 31 €) avec un code, soit 82% de réduction sur le tarif habituel. On analyse l’offre pour vous aider à décider si le deal en vaut vraiment la chandelle.
Le marché des assistants IA s’est fragmenté à toute vitesse : s’abonner séparément à ChatGPT Plus (20 $/mois), à Claude Pro (20 $/mois) et à Gemini Advanced représente désormais une dépense mensuelle difficile à justifier pour un usage personnel. 1min.AI répond directement à cette problématique avec un modèle simple : une interface unique, un paiement unique, et un accès à l’ensemble des grands modèles du marché.
L’offre actuelle chez StackSocial est particulièrement agressive puisqu’elle descend à 34 $ (environ 31 €) grâce au code promo MARCH15, contre un prix affiché de 234 $ (environ 215 €). Ce bon plan s’adresse avant tout aux utilisateurs réguliers d’IA qui jonglent déjà entre plusieurs outils et cherchent à rationaliser leur usage sans sacrifier la puissance.
Un accès unique à Claude, GPT et 40 autres modèles
L’enjeu ici n’est pas simplement d’économiser sur un abonnement : c’est de récupérer de la liberté dans ses usages quotidiens. Avec 1min.AI, vous n’êtes plus contraint par les limites imposées par un seul éditeur, qu’il s’agisse des fenêtres de contexte de ChatGPT ou des plafonds de messages de Claude Pro.
Le moment est bien choisi : le code MARCH15, valable jusqu’à fin mars 2026, fait passer le prix de 39,99 $ (environ 37 €) à 34 $ (environ 31 €), ce qui représente une économie de 82% par rapport au prix catalogue de 234 $ (215 €). La note de 4,8/5 sur 834 avis StackSocial confirme que la promesse est tenue sur la durée.
Ce que 1min.AI propose concrètement
L’interface de 1min.AI centralise un catalogue impressionnant : côté texte et raisonnement, vous retrouvez Claude 4 Opus, Claude 3.7 Sonnet et Claude 3.5 Haiku d’Anthropic, mais aussi GPT-5, GPT-4o, GPT-4 Turbo et GPT-o3-mini d’OpenAI, auxquels s’ajoutent Gemini 2.5 Pro de Google, DeepSeek R1, Llama 4 de Meta ou encore Grok.
Chaque mois, le plan Pro alloue 1 million de crédits renouvelables, complétés par jusqu’à 450 000 crédits gratuits supplémentaires obtenables via des actions simples comme les visites quotidiennes ou le parrainage. À titre d’ordre de grandeur, 1 million de crédits correspond à environ 805 000 mots générés ou à plus de 1 900 recherches SEO.
La plateforme est accessible sur Web, Chrome, iOS, Android, Mac et Windows depuis la mise à jour de novembre 2025, ce qui couvre la quasi-totalité des environnements de travail.
Face aux abonnements natifs : une alternative, pas un remplacement
1min.AI brille dans les usages polyvalents et diversifiés, mais ne reproduit pas l’expérience native de chaque service : vous perdez l’accès aux projets OpenAI, à la mémoire longue de Claude, aux plugins spécifiques et aux intégrations directes avec des outils comme VS Code ou Notion.
Pour un utilisateur professionnel dont le workflow repose sur l’API ou sur des fonctionnalités avancées d’un modèle précis, un abonnement natif reste la solution à privilégier.
Ce que ça donne vraiment au quotidien
Imaginez la scène : vous rédigez une note de synthèse avec Claude 4 Sonnet, vous basculez vers GPT-4o pour structurer un plan de présentation, puis vous générez une illustration avec FLUX.2 Pro, le tout sans quitter la même interface ni saisir un nouveau mot de passe. C’est exactement ce cas d’usage que 1min.AI cherche à adresser, et c’est là que le rapport qualité/prix devient réellement convaincant.
✅ Les points forts
- Un paiement unique de 34 $ (31 €), sans abonnement mensuel récurrent
- L’accès à Claude (toutes versions), GPT-5, Gemini 2.5 Pro et des dizaines d’autres modèles dans une seule interface
- 1 million de crédits mensuels renouvelables, avec possibilité d’en obtenir des supplémentaires gratuitement
- Compatible avec tous les environnements (Web, mobile, desktop) depuis novembre 2025
- Une note de 4,8/5 sur 834 avis vérifiés, signe d’une satisfaction client solide
❌ Les points faibles
- Pas d’accès aux fonctionnalités natives avancées (mémoire Claude, projets OpenAI, plugins…)
- Incompatible avec les intégrations API directes ou les workflows professionnels très poussés
- Les crédits mensuels peuvent s’épuiser rapidement pour des usages intensifs comme la génération vidéo
- Interface tierce : vous dépendez de la pérennité de 1min.AI comme intermédiaire entre vous et les modèles
✅ Verdict de la rédaction :
34 $, c’est environ 31 €, moins cher qu’un mois et demi d’abonnement à Claude Pro ou à ChatGPT Plus. Pour les utilisateurs qui alternent régulièrement entre plusieurs IA, qui cherchent à tester sans s’engager sur le long terme ou qui veulent simplement accéder à la puissance de GPT et Claude sans multiplier les lignes sur leur relevé bancaire, 1min.AI représente un arbitrage budgétaire difficile à contester.
En revanche, si votre activité dépend d’un modèle précis avec ses fonctionnalités exclusives (API, mémoire longue, intégrations pro) cette offre sera trop limitante. Le code MARCH15 expire fin mars 2026 : si vous avez des doutes, c’est maintenant qu’il faut les lever.
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