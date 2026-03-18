Le marché des assistants IA s’est fragmenté à toute vitesse : s’abonner séparément à ChatGPT Plus (20 $/mois), à Claude Pro (20 $/mois) et à Gemini Advanced représente désormais une dépense mensuelle difficile à justifier pour un usage personnel. 1min.AI répond directement à cette problématique avec un modèle simple : une interface unique, un paiement unique, et un accès à l’ensemble des grands modèles du marché.

L’offre actuelle chez StackSocial est particulièrement agressive puisqu’elle descend à 34 $ (environ 31 €) grâce au code promo MARCH15, contre un prix affiché de 234 $ (environ 215 €). Ce bon plan s’adresse avant tout aux utilisateurs réguliers d’IA qui jonglent déjà entre plusieurs outils et cherchent à rationaliser leur usage sans sacrifier la puissance.