Le Samsung Odyssey G50D 32" n’est pas un novice sur le marché des moniteurs gaming orientés fluidité et confort visuel. Initialement affiché à 329,99 €, il passe aujourd’hui à 219,99 € sur Amazon, soit une économie de 110 euros sur le tarif constructeur.

Avec sa dalle Fast IPS en résolution QHD (2 560 × 1 440 pixels), son taux de rafraîchissement de 180 Hz et son temps de réponse de 1 ms, ce 32 pouces plat s’adresse en priorité aux joueurs PC souhaitant franchir un cap sans exploser leur enveloppe budgétaire. Vous pouvez retrouver le produit directement sur la page Amazon dédiée au Samsung Odyssey G50D 32’’.