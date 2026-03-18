Un point mérite d’être clarifié avant tout achat, et il est important de ne pas confondre “version Tray” avec “version de moindre qualité”. Une puce Tray est un processeur strictement identique à la version Boxed, fabriqué dans la même usine, sur la même ligne de production, avec les mêmes spécifications et les mêmes performances.

La seule différence réelle : elle est livrée sans emballage de détail, sans ventirad inclus (le 9800X3D n’en fournit d’ailleurs pas dans sa version boxée non plus) et sans la garantie constructeur AMD qui accompagne les boîtes vendues en circuit retail officiel. En pratique, la quasi-totalité des vendeurs sérieux sur AliExpress proposent leur propre garantie commerciale de 1 à 3 ans sur ces références, ce qui couvre l’essentiel des cas de défaut produit.

Pour un utilisateur qui dispose déjà d’un système de refroidissement AM5 compatible ou qui prévoit d’en acheter un, la version Tray représente simplement le moyen le plus économique d’accéder à une puce identique.