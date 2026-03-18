Élu meilleur processeur de l’année 2025 par la rédaction Clubic, le Ryzen 7 9800X3D d’AMD n’avait pas encore franchi la barre symbolique des 310 € en version globale. C’est désormais chose faite jusqu’au 25 mars avec le code ASFR55 sur AliExpress, et on analyse pourquoi cette offre mérite une attention sérieuse.
Quand Clubic attribue son Award du meilleur processeur 2025 à une puce, ce n’est pas un hasard : le Ryzen 7 9800X3D s’est imposé comme la référence incontestée en jeu vidéo dès son lancement en novembre 2024, surpassant tous ses concurrents Intel et AMD par une marge rarement observée dans cette catégorie.
À 307,82 € avec le code ASFR55 valable jusqu’au 25 mars sur AliExpress, il s’affiche à son prix le plus compétitif depuis sa sortie pour cette version Tray 104 Mo. Pour qui projette un build gaming ou une mise à niveau en socket AM5, c’est précisément le signal attendu. Retrouvez le Ryzen 7 9800X3D version Tray à 307,82 € sur AliExpress avec le code ASFR55.
307 € pour la puce gaming numéro un : que représente cette remise ?
Le code promo ASFR55 fait descendre le Ryzen 7 9800X3D de 441,92 € à 307,82 €, soit une économie de plus de 134 € sur la version Tray. En comparaison, la version boxée du même processeur se négocie encore entre 380 et 420 € dans les grands distributeurs français, un écart significatif pour une puce strictement identique sur le plan des performances. Cette offre s’inscrit dans les promotions de l’Anniversaire AliExpress et expire le 25 mars : au-delà, les prix retrouveront leur niveau habituel.
Top 10 AliExpress Anniversaire : les meilleures remises tech du moment
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 206 € au lieu de 313,32 € (code FRAS30)
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Version Tray : ce que ça veut dire concrètement (et ce que ça ne change pas)
Un point mérite d’être clarifié avant tout achat, et il est important de ne pas confondre “version Tray” avec “version de moindre qualité”. Une puce Tray est un processeur strictement identique à la version Boxed, fabriqué dans la même usine, sur la même ligne de production, avec les mêmes spécifications et les mêmes performances.
La seule différence réelle : elle est livrée sans emballage de détail, sans ventirad inclus (le 9800X3D n’en fournit d’ailleurs pas dans sa version boxée non plus) et sans la garantie constructeur AMD qui accompagne les boîtes vendues en circuit retail officiel. En pratique, la quasi-totalité des vendeurs sérieux sur AliExpress proposent leur propre garantie commerciale de 1 à 3 ans sur ces références, ce qui couvre l’essentiel des cas de défaut produit.
Pour un utilisateur qui dispose déjà d’un système de refroidissement AM5 compatible ou qui prévoit d’en acheter un, la version Tray représente simplement le moyen le plus économique d’accéder à une puce identique.
Ce que le 9800X3D apporte vraiment en jeu vidéo
Ne cherchez pas de nuance excessive ici : le Ryzen 7 9800X3D pulvérise la concurrence en gaming, et les tests indépendants sont unanimes. Dans notre test Clubic, il surpasse le Ryzen 7 7800X3D de jusqu’à 25% sur certains titres, quand il dépasse simultanément le Core i9-14900K d’Intel de plus de 30% et le Core Ultra 9 285K d’environ 35% en moyenne sur une suite de benchmarks représentative.
Sa technologie 3D V-Cache place en effet 96 Mo de cache L3 directement sous le die CPU, réduisant drastiquement la latence mémoire dans les jeux gourmands en données. Fréquence de base à 4,7 GHz, boost jusqu’à 5,2 GHz sur tous les cœurs, gravure 4 nm et overclocking DDR5 enfin débloqué via AMD EXPO : c’est la fusion réussie entre les cœurs Zen 5 et la mémoire cache X3D. Compatibilité socket AM5 avec toutes les cartes mères des gammes A620, B650, X670 et X870.
Ce qu’il n’est pas : deux concessions à anticiper
Le Ryzen 7 9800X3D n’est pas parfait. Sa consommation réelle avoisine les 150 W sous charge intensive, nettement au-dessus du TDP nominal de 120 W, ce qui exige un système de refroidissement sérieux : un bon ventirad tour 180 W ou un watercooling 240 mm minimum. En production pure (rendu, encodage vidéo, calcul multi-thread), il ne surpasse pas le Ryzen 9 9900X malgré son prix supérieur : son terrain de prédilection reste clairement le jeu vidéo.
✅ Les points forts
- Élu meilleur processeur gaming 2025 par la rédaction Clubic et la presse internationale
- Jusqu’à 35% au-dessus du Core Ultra 9 285K d’Intel en jeu vidéo
- 104 Mo de cache 3D V-Cache total pour une latence mémoire ultra-réduite en gaming
- Fréquence boost à 5,2 GHz, overclocking DDR5 débloqué via AMD EXPO
- Compatible toutes cartes mères AM5 (A620 à X870E), sans obligation d’upgrade
- Prix version Tray historiquement bas à 307,82 € avec le code ASFR5
❌ Les points faibles
- Consommation réelle proche de 150 W : refroidissement performant obligatoire
- Version Tray sans garantie constructeur AMD officielle
- Pas de ventirad fourni : budget cooling à prévoir en supplément
- Performances applicatives (hors jeu) identiques au Ryzen 7 9700X, moins polyvalent que le 9900X
- Gains limités en jeu si le GPU est le vrai goulot d’étranglement
✅ Verdict de la rédaction :
Clubic Award du meilleur processeur 2025, leader incontesté du benchmark gaming face à Intel et au reste de la gamme AMD : le Ryzen 7 9800X3D n’a plus rien à prouver, les tests parlent d’eux-mêmes. À 307,82 € en version Tray avec le code ASFR55, il s’adresse directement aux joueurs PC qui montent ou rénovent un build AM5 et qui veulent le meilleur processeur gaming du marché sans payer le prix fort de la version boîte.
Si en revanche vous n’avez pas encore de refroidissement AM5 ou que votre usage est majoritairement orienté production et rendu 3D, une orientation vers le 9900X mérite réflexion. Pour tous ceux qui jouent, l’offre s’arrête le 25 mars : le compte à rebours est lancé.
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