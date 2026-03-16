C’est le dernier jour des Ventes Flash de Printemps d’Amazon, et la plateforme joue une carte maison avec son Echo Spot nouvelle génération affiché à 54,99 € au lieu de 94,99 €. On a passé cette offre en revue pour vous dire si ce réveil connecté mérite vraiment une place sur votre table de nuit.
L’Amazon Echo Spot nouvelle génération n’est pas un simple haut-parleur connecté au format réduit : c’est un réveil pensé pour s’intégrer harmonieusement dans une chambre, avec un écran circulaire personnalisable, un son au-dessus de ce que son gabarit laisse attendre et l’intégralité des fonctions Alexa à portée de voix.
Amazon a revu ce modèle de fond en comble par rapport à la première génération, en améliorant sensiblement la qualité audio et l’ergonomie de l’interface tactile. À 54,99 €, il se retrouve dans une zone de prix particulièrement compétitive pour un produit de cet acabit. Retrouvez l’offre sur Amazon avant ce soir minuit, dernier créneau des Ventes Flash de Printemps.
Réveil, musique et maison connectée : un couteau suisse pour la chambre
Le format compact de l’Echo Spot cache un son étonnamment généreux, avec des basses profondes et des voix claires que l’on n’attend pas d’un appareil de cette taille, un effort manifeste d’Amazon sur cette nouvelle génération. L’écran circulaire personnalisable affiche l’heure, la météo, les titres en cours de lecture et les rappels d’un simple coup d’œil, sans nécessiter la moindre interaction vocale dans les situations où parler n’est pas souhaitable.
Les routines Alexa permettent de programmer un réveil progressif avec musique et éclairage connecté compatible, une alternative douce aux alarmes stridentes des réveils classiques. La compatibilité avec les appareils domotiques (prises connectées, ampoules, thermostats) en fait également un petit hub de contrôle discret posé sur votre table de nuit.
Face aux alternatives : qu’est-ce que l’Echo Spot ne propose pas ?
Comparé à un Echo Show 5 qui embarque une caméra et un écran rectangulaire plus large, l’Echo Spot mise sur le design et la compacité au détriment de la surface d’affichage et des appels vidéo, une concession assumée pour un usage chambre.
Face à un Google Nest Hub ou un réveil connecté de marque tierce, l’écosystème Alexa offre une intégration domotique étendue, mais reste moins performant pour les réponses aux questions complexes ou la navigation web.
✅ Les points forts
- Son riche et basses profondes, au-dessus de la moyenne des enceintes connectées compactes
- Écran circulaire personnalisable, élégant et lisible d’un coup d’œil sans déranger le sommeil
- Réveil en douceur via routines Alexa : musique progressive, éclairage connecté, météo au réveil
- Contrôle domotique tactile ou vocal directement depuis la chambre
- Compatibilité multiplateforme : Amazon Music, Spotify, Apple Music, podcasts, livres audio
- Bouton de coupure physique du microphone, pour les plus soucieux de leur vie privée
- 36% de matériaux recyclés dans la fabrication, un effort notable sur l’écoresponsabilité
- Prix en forte baisse à 54,99 €, son niveau le plus bas depuis le lancement
❌ Les limites
- Pas de caméra intégrée : les appels vidéo sont impossibles, contrairement à l’Echo Show 5
- Écran de petite taille : peu adapté à la consultation de contenu visuel ou de recettes
- Dépendance à l’écosystème Amazon : certaines fonctions sont optimisées avec Amazon Music ou Prime
- Performances d’Alexa en langage naturel toujours en retrait face à Google Assistant sur les requêtes complexes
- Pas utilisable sans connexion Wi-Fi permanente
Le verdict de la rédaction
À 54,99 €, l’Amazon Echo Spot nouvelle génération s’adresse avant tout aux utilisateurs déjà familiers de l’écosystème Alexa, aux adeptes de domotique qui cherchent un point de contrôle discret dans leur chambre, ou à ceux qui veulent simplement remplacer un réveil classique par un appareil plus polyvalent et mieux intégré à leur quotidien connecté.
Si vous n’êtes pas encore dans l’univers des enceintes intelligentes, c’est également une porte d’entrée accessible et bien finalisée. En revanche, si les appels vidéo, un grand écran ou une indépendance totale vis-à-vis d’Amazon vous importent, il faudra regarder ailleurs. Les Ventes Flash de Printemps ferment ce soir à 23h59 : à ce prix, l’Echo Spot n’avait encore jamais été aussi accessible depuis son lancement.
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