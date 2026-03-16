L’Amazon Echo Spot nouvelle génération n’est pas un simple haut-parleur connecté au format réduit : c’est un réveil pensé pour s’intégrer harmonieusement dans une chambre, avec un écran circulaire personnalisable, un son au-dessus de ce que son gabarit laisse attendre et l’intégralité des fonctions Alexa à portée de voix.

Amazon a revu ce modèle de fond en comble par rapport à la première génération, en améliorant sensiblement la qualité audio et l’ergonomie de l’interface tactile. À 54,99 €, il se retrouve dans une zone de prix particulièrement compétitive pour un produit de cet acabit. Retrouvez l’offre sur Amazon avant ce soir minuit, dernier créneau des Ventes Flash de Printemps.