La Logitech Lift pour Mac n’est pas une souris classique simplement “jolie en blanc” pour aller avec un MacBook, c’est un modèle vertical conçu pour adopter une position de main plus naturelle. Au lieu de garder le poignet tordu à plat sur le bureau, la main se place dans une posture plus neutre, ce qui aide à réduire les douleurs et la fatigue, surtout si vous passez plusieurs heures par jour à cliquer et scroller.

La prise en main est pensée pour être douce, avec un revêtement agréable au toucher et une forme qui guide naturellement les doigts vers les boutons principaux et la molette. Si vous venez d’une souris Apple ou d’un modèle bureautique très bas et plat, la différence de confort se ressent généralement dès les premières sessions, surtout quand vous travaillez sur du texte, un tableur ou de la retouche légère.