Marre d’avoir mal au poignet après une journée sur votre MacBook ou iMac ? Pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, la Logitech Lift pour Mac, une souris ergonomique verticale pensée pour macOS et iPadOS, passe enfin à un prix beaucoup plus accessible.
Passer ses journées sur un MacBook ou un iMac avec une simple souris plate, c’est le meilleur moyen de finir avec le poignet en feu. Avec la Logitech Lift pour Mac, Logitech propose une souris ergonomique verticale spécialement pensée pour l’écosystème Apple, qui mise sur le confort, le silence et la personnalisation. A l'occasion des ventes flash de Printemps chez Amazon, la célèbre souris ergonomique Logitech est à moitié prix !
Pourquoi choisir cette Logitech Lift pour Mac ?
- Une vraie souris verticale pensée pour soulager votre poignet
- Spécialement optimisée pour l’écosystème Apple
- Silencieuse et personnalisable
Une souris verticale qui mise tout sur le confort
La Logitech Lift pour Mac n’est pas une souris classique simplement “jolie en blanc” pour aller avec un MacBook, c’est un modèle vertical conçu pour adopter une position de main plus naturelle. Au lieu de garder le poignet tordu à plat sur le bureau, la main se place dans une posture plus neutre, ce qui aide à réduire les douleurs et la fatigue, surtout si vous passez plusieurs heures par jour à cliquer et scroller.
La prise en main est pensée pour être douce, avec un revêtement agréable au toucher et une forme qui guide naturellement les doigts vers les boutons principaux et la molette. Si vous venez d’une souris Apple ou d’un modèle bureautique très bas et plat, la différence de confort se ressent généralement dès les premières sessions, surtout quand vous travaillez sur du texte, un tableur ou de la retouche légère.
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Une Lift taillée pour l’écosystème Apple
Cette version “pour Mac” est calibrée pour l’usage avec les machines Apple : elle se connecte en Bluetooth, ce qui évite d’occuper un port USB‑C avec un dongle. Il suffit de l’appairer à votre MacBook, iMac ou iPad en quelques secondes depuis les réglages Bluetooth et c’est parti.
Grâce au logiciel de Logitech (Logi Options/Options+), vous pouvez personnaliser les 4 boutons de la souris pour coller à votre usage sur macOS : ouvrir Mission Control, basculer de bureau, lancer une app, coller/copier, ou même assigner des fonctions spécifiques à certains logiciels (montage, bureautique, design…).
Notre avis sur l'offre Logitech
La Logitech Lift pour Mac est exactement le genre d’accessoire qu’on sous‑estime jusqu’à l’avoir sous la main : confortable, silencieuse, parfaitement intégrée à l’écosystème Apple et pensée pour soulager le poignet sur de longues sessions. En promo pendant les Ventes Flash de Printemps, elle devient un très bon investissement pour améliorer ton setup de travail sans te ruiner.
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