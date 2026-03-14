L’Echo Spot nouvelle génération est pensé pour la table de nuit ou le bureau, avec un petit écran rond qui affiche l’heure, la météo, vos alarmes, mais aussi vos playlists et podcasts via Alexa. Vous pouvez lancer votre musique, gérer vos rappels, contrôler vos appareils connectés ou passer des appels vocaux simplement en parlant. Son format compact en fait un compagnon discret qui remplace à la fois le réveil, une petite enceinte connectée et un point de contrôle pour votre maison connectée.

De son côté, la Tapo L530EA est une ampoule LED connectée E27 multicolore qui se visse dans n’importe quel luminaire standard. Elle offre environ 806 lumens (équivalent d’une ampoule 60 W) pour une consommation autour des 8 W, ce qui reste économe au quotidien. Vous pouvez régler la température de couleur de la lumière chaude au blanc froid, ajuster la luminosité et choisir parmi des millions de couleurs pour créer l’ambiance de votre choix.