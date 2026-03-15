Compacité et polyvalence résument bien ce que représente le XGIMI MoGo 2 Pro (New) sur un marché des vidéoprojecteurs portables en pleine effervescence. Ce modèle mis à jour embarque Google TV avec Netflix natif, une nouveauté majeure par rapport à la génération précédente sous Android TV qui nécessitait quelques contorsions pour y accéder.

Avec 130 € d’économie sur son prix habituel de 449 €, l’offre interpelle, que vous cherchiez à créer une salle de cinéma improvisée ou à emporter vos soirées films en déplacement. Découvrez l’offre sur Amazon dès maintenant, tant que le stock est disponible.