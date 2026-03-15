Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon s’achèvent le 16 mars, et elles réservent quelques réductions dignes d’intérêt sur les produits tech, dont ce vidéoprojecteur portable signé XGIMI, qui passe de 449 € à 319 €. La rédaction a analysé cette offre pour vous dire si la remise est à la hauteur du produit.
Compacité et polyvalence résument bien ce que représente le XGIMI MoGo 2 Pro (New) sur un marché des vidéoprojecteurs portables en pleine effervescence. Ce modèle mis à jour embarque Google TV avec Netflix natif, une nouveauté majeure par rapport à la génération précédente sous Android TV qui nécessitait quelques contorsions pour y accéder.
Avec 130 € d’économie sur son prix habituel de 449 €, l’offre interpelle, que vous cherchiez à créer une salle de cinéma improvisée ou à emporter vos soirées films en déplacement. Découvrez l’offre sur Amazon dès maintenant, tant que le stock est disponible.
Un tarif inédit pour une version nettement améliorée
Amazon a lancé ses Ventes Flash de Printemps le 10 mars et les ferme le 16 mars 2026, avec de nouvelles offres flash renouvelées deux fois par jour. Le XGIMI MoGo 2 Pro (New) (qu’on appelle aussi Gen 2) représente une évolution significative du MoGo 2 Pro d’origine : il passe de 400 à 430 ISO lumens, adopte Google TV à la place d’Android TV, et intègre Netflix de façon native, sans aucun bricolage.
À 319 €, soit son prix le plus bas sur les 30 derniers jours enregistré à 449 €, la ristourne de 29% sort clairement ce modèle de sa zone de prix habituelle. La Clubic avait d’ailleurs repéré cette offre dès le premier jour des Ventes Flash, signe que la remise méritait le coup d’œil.
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Cinéma à la maison, vacances ou bureau : pour qui ce projecteur est-il fait ?
Projeté depuis un format à peine plus encombrant qu’un grand verre, le MoGo 2 Pro (New) peut afficher une image allant de 40 à 120 pouces en Full HD natif, avec une colorimétrie calibrée sur la norme D65 d’Hollywood et une couverture DCI-P3 à 90%.
Sa technologie ISA (Intelligent Screen Adaptation) corrige automatiquement le trapèze et la mise au point en temps réel, même en cours de lecture, sans interrompre le film, un vrai atout pour une installation rapide dans n’importe quelle pièce. Les deux haut-parleurs de 8 W avec Dolby Audio offrent une restitution sonore suffisamment immersive pour s’affranchir d’une enceinte externe au quotidien, même si un système dédié reste préférable pour les grandes projections.
Comme le soulignait déjà Clubic dans son test du MoGo Pro, la marque XGIMI se distingue par la qualité de finition et la cohérence de ses fonctions automatiques.
Un marché concurrentiel où chaque euro compte
Face au Xiaomi Mi Smart Projector 2 ou au ViewSonic M2e, le MoGo 2 Pro (New) se distingue par la complétude de son écosystème logiciel, Google TV avec Netflix natif est un avantage décisif dans cette gamme.
En revanche, à ce budget, certains concurrents avec batterie intégrée peuvent séduire ceux qui recherchent une autonomie 100% sans fil, le MoGo 2 Pro (New) se branchant sur secteur ou batterie externe USB-C.
Ce que la rédaction a retenu, entre enthousiasme et lucidité
Le MoGo 2 Pro (New) cumule des atouts séduisants sur le papier, mais quelques concessions s’imposent selon les tests réalisés sur la gamme. Voici ce qu’on retient concrètement pour éclairer votre décision.
✅ Les points forts
- Google TV avec Netflix natif : plus aucune manipulation pour accéder aux grandes plateformes de streaming
- Autofocus et correction du trapèze intelligents (ISA), actifs même en cours de lecture
- 430 ISO lumens et couverture DCI-P3 à 90% pour des couleurs fidèles et lumineuses
- Full HD natif avec compatibilité 4K en décodage, et support HDR10
- Double haut-parleurs 8 W Dolby Audio intégrés, suffisants pour un usage domestique courant
- Alimentation USB-C compatible batterie externe, pour une certaine portabilité malgré l’absence de batterie intégrée
- Format ultra-compact et design soigné, fidèle au positionnement premium de XGIMI
❌ Les points faibles
- Pas de batterie intégrée : une batterie externe est indispensable pour un usage nomade complet
- Luminosité réelle mesurée entre 303 et 424 ANSI lumens selon les modes les 430 ISO lumens correspondent au mode Performance, qui déforme les couleurs
- Contraste limité : dans une pièce partiellement éclairée, l’image perd nettement en profondeur
- Input lag perfectible, peu adapté aux joueurs exigeants
- Puce DMD de 0,23” seulement : la finesse de l’image ne rivalise pas avec des dalles plus grandes à ce niveau de budget
✅ Verdict de la rédaction :
À 319 €, le XGIMI MoGo 2 Pro s’adresse avant tout aux amateurs de cinéma à domicile qui veulent franchir le cap du grand écran sans investir dans un téléviseur encombrant, ainsi qu’aux profils nomades prêts à emporter une batterie externe. L’arrivée de Google TV avec Netflix natif change vraiment la donne par rapport à la génération précédente, et la qualité de finition de XGIMI reste un argument solide dans cette gamme de prix.
En revanche, si vous comptez l’utiliser en plein air ou dans un salon baigné de lumière naturelle, les 430 lumens trouveront vite leurs limites ; et il faudra alors regarder vers des modèles plus puissants ou laser. Les Ventes Flash de Printemps se ferment le 16 mars : si votre salon manque de grand écran, le moment est bien choisi pour sauter le pas.
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