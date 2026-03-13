C'est la nuance à connaître avant de commander. Le flux live en direct est gratuit et illimité : vous pouvez ouvrir l'application ou demander à Alexa d'afficher le flux à tout moment, sans payer un centime. En revanche, l'enregistrement automatique des clips sur détection de mouvement nécessite soit un abonnement Blink à 3 €/mois (stockage Cloud), soit l'achat d'un module Sync (vendu entre 30 et 35 €) qui permet le stockage local sur clé USB.

Pour une première caméra dans un couloir ou un espace de vie, le live view gratuit suffit largement. Pour une surveillance plus complète avec historique des événements, l'abonnement à 3 €/mois reste parmi les moins chers du marché des caméras connectées.