Le Mondial a démarré jeudi et le premier match des Bleus se joue dans trois jours. Boulanger et Darty lancent des ventes flash TV jusqu'à demain dimanche, avec des remises pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros sur les meilleures références OLED, QLED et Mini LED du marché.
Voici les meilleures TV en promo chez Boulanger et Darty
La Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois, la compétition réunit 48 équipes pour 104 matchs au programme. Pour les supporters tricolores, le rendez-vous est fixé : les Bleus entrent en lice le 16 juin à 21h face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. Les matchs de l'équipe de France sont diffusés sur M6 et beIN Sports.
Deux grandes enseignes passent à l'action ce week-end. Boulanger lance une Vente Flash Club avec 100 € de remise automatique dès 1 000 € d'achat, réservée aux membres du programme. Darty joue la carte des codes promo par paliers, avec jusqu'à 350 € de réduction sur les achats TV. Les deux opérations se terminent demain soir, soit quarante-huit heures avant le choc France-Sénégal.
La sélection couvre les technologies les plus recherchées du moment : OLED pour des noirs parfaits et des contrastes saisissants, Mini LED pour la luminosité en pleine journée, QLED pour le rapport qualité-prix, et Ambilight pour l'ambiance lumineuse. Du format 43 pouces compact au grand écran 65 pouces, voici les dix modèles à surveiller ce week-end.
Chez Boulanger : Vente Flash Club jusqu'à demain dimanche
Remise automatique de 100€ dès 1000€, 200€ dès 2000€, 300€ dès 3000€. Réservée aux membres Club, Club+ et Club Infinity.
- Samsung OLED 55 pouces à 999 € au lieu de 1199 € : 899 € avec l'offre de remboursement Samsung (ODR 100 €)
- TCL Mini LED 55 pouces à 999 € au lieu de 1 099 €
- Samsung The Frame QLED 43 pouces à 999 € au lieu de 1 099 € : 899 € avec l'offre de remboursement Samsung
- Sony Bravia OLED 55 pouces à 1 099 € au lieu de 1 399 € : support mural à -20 %
- Philips Ambilight 65 pouces à 977,99 € au lieu de 1 077,99 € : support TV à -20 %
Chez Darty : codes promo TV jusqu'à demain dimanche 23h59
Codes : TV100 dès 1 000 €, TV250 dès 2 000 €, TV350 dès 3 000 €. Cumulable avec les offres en cours.
- LG OLED 55 pouces à 999 € au lieu de 1 199 €
- Samsung The Frame 2025 à 849 € au lieu de 999 €
- Philips Ambilight The One 43 pouces à 499,99 € au lieu de 599,99 €
- Samsung QLED TQ43 Q7F à 369,99 € au lieu de 399,99 €
- JVC QLED à 299,99 € au lieu de 369,99 €
Quel écran choisir pour regarder les Bleus ?
Le bon modèle dépend de la configuration du salon et du budget disponible. Pour les soirées en groupe, les dalles OLED s'imposent : noirs profonds, angles de vision larges, rendu colorimétrique précis. Le Mini LED excelle en pleine lumière grâce à sa luminosité élevée ; un atout pour les matchs diffusés en après-midi. Les formats 55 pouces constituent le bon compromis pour une pièce de taille standard.
Pourquoi ces offres méritent d'être saisies ce weekend
Les remises proposées par Boulanger et Darty comptent parmi les plus conséquentes de l'année sur les téléviseurs premium. Ce type d'opération événementielle (calquée sur un grand rendez-vous sportif) est conçu pour durer peu de temps. Ici, la fenêtre se referme demain soir à minuit. Les modèles OLED sont particulièrement demandés : les stocks peuvent évoluer vite sur certaines références.
La livraison à domicile avec installation est disponible chez les deux enseignes, selon les modalités propres à chaque offre. Avec les Bleus qui entrent en lice lundi soir, il n'y a plus de marge d'attente.
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FAQ
Faut-il être membre Club Boulanger pour bénéficier de la remise ?
Oui. La Vente Flash est exclusivement réservée aux membres Club, Club+ et Club Infinity Boulanger. L'adhésion au programme est gratuite sur le site ou en magasin.
Comment utiliser les codes promo Darty pour les TV ?
Ajoutez votre téléviseur au panier sur darty.com, puis saisissez le code correspondant à votre tranche d'achat au moment du paiement. TV100 donne 100 € dès 1 000 €, TV250 offre 250 € dès 2 000 €, TV350 permet d'obtenir 350 € de réduction dès 3 000 €.
Les offres de remboursement Samsung sont-elles cumulables avec les promos Boulanger ?
Oui, sur les modèles éligibles (Samsung OLED 55" et The Frame 43") l'ODR Samsung est cumulable avec la remise club Boulanger. Le prix final peut ainsi descendre à 899 € sur ces deux références. Les conditions de l'ODR sont à vérifier directement sur le site Samsung.