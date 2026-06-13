La Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois, la compétition réunit 48 équipes pour 104 matchs au programme. Pour les supporters tricolores, le rendez-vous est fixé : les Bleus entrent en lice le 16 juin à 21h face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. Les matchs de l'équipe de France sont diffusés sur M6 et beIN Sports.

Deux grandes enseignes passent à l'action ce week-end. Boulanger lance une Vente Flash Club avec 100 € de remise automatique dès 1 000 € d'achat, réservée aux membres du programme. Darty joue la carte des codes promo par paliers, avec jusqu'à 350 € de réduction sur les achats TV. Les deux opérations se terminent demain soir, soit quarante-huit heures avant le choc France-Sénégal.

La sélection couvre les technologies les plus recherchées du moment : OLED pour des noirs parfaits et des contrastes saisissants, Mini LED pour la luminosité en pleine journée, QLED pour le rapport qualité-prix, et Ambilight pour l'ambiance lumineuse. Du format 43 pouces compact au grand écran 65 pouces, voici les dix modèles à surveiller ce week-end.