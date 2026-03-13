La batterie externe Anker 737 PowerCore 24K, référence plébiscitée par la rédaction Clubic dans son comparatif des meilleures batteries externes de mars 2026, passe à 79,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, soit 15 € de moins que son ancien tarif de 94,99 €. 24 000 mAh et 140W en format cabine : on vous dit pourquoi c’est l’une des offres les plus solides de la semaine.
Dans la catégorie des batteries externes pour ordinateurs portables, la Anker 737 PowerCore 24K s’est imposée comme une référence difficile à contourner depuis son lancement. La rédaction l’intègre dans son guide des meilleures batteries externes en mars 2026 en soulignant qu’elle “offre le meilleur équilibre puissance/poids pour un usage mixte” ce qui tranche clairement dans un marché où les fabricants sacrifient souvent l’un ou l’autre.
Avec ses 140W via Power Delivery 3.1, elle est l’une des rares batteries dans cette gamme de prix capables de charger un MacBook Pro, un Dell XPS ou un PC portable gaming en cours d’utilisation, sans ralentir sa propre recharge. Le format 155,7 × 54,6 × 49,5 mm (comparable à une canette de soda) et ses 630 g en font une batterie cabine autorisée sur tous les vols, un point non négligeable pour les voyageurs fréquents.
Une remise de 16% sur la référence du genre
La rédaction, qui maintient à jour son comparatif des meilleures batteries externes, place l’Anker 737 comme le choix privilégié pour tout usage mixte smartphone/laptop, et la recharge en 63 minutes à 90W en entrée est l’un des arguments techniques les plus concrets de cet appareil.
À 79,99 €, l’Anker 737 se positionne à son prix le plus bas observé lors de ces Ventes Flash de Printemps Amazon, dans une catégorie où les alternatives sérieuses à 140W sont rares sous les 100 €. Les Ventes Flash du 10 au 16 mars offrent ici une fenêtre nette sur un produit qui se maintient habituellement entre 85 et 95 € en dehors des opérations promotionnelles.
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140W bidirectionnel, écran numérique et recharge en 63 minutes
La technologie Power Delivery 3.1 embarquée dans l’Anker 737 permet deux configurations distinctes : en sortie, elle délivre jusqu’à 140W sur le port USB-C principal, suffisant pour charger un MacBook Pro 14” à pleine puissance ou un PC portable gaming en déplacement. En entrée, elle accepte jusqu’à 90W, ce qui lui permet de se recharger intégralement en seulement 63 minutes avec un bloc secteur adapté, un record dans sa catégorie que la rédaction avait particulièrement salué.
L’écran numérique affiche en temps réel la puissance d’entrée, la puissance de sortie et le temps estimé avant charge complète, une information concrète qui change la relation à la batterie externe, surtout quand on gère plusieurs appareils en simultané. La technologie GaNPrime améliore la gestion thermique pendant la charge, grâce à un système ActiveShield 2.0 qui ajuste la température en temps réel pour préserver la longévité des cellules.
Face à une Baseus Blade ou une RavPower 30000 mAh, où se situe cette Anker ?
L’Anker 737 se distingue par la cohérence de sa proposition : 140W en sortie, 90W en entrée, 24 000 mAh et écran numérique dans un format cabine-friendly, quand la plupart des concurrents à ce tarif sacrifient soit la puissance maximale soit la vitesse de recharge.
La Baseus Blade 100W offre un format encore plus plat pour les laptops fins, mais plafonne à 100W en sortie, une limite qui se ressent sur les PC gaming ou les MacBook Pro 16” à forte consommation.
Cette batterie externe est-elle calibrée pour votre usage ?
L’Anker 737 s’adresse avant tout à ceux qui transportent ordinateurs portables et plusieurs appareils en même temps. Voici le bilan complet selon les analyses disponibles et l’avis de la rédaction.
✅ Les points forts
- Recommandée par la rédaction comme meilleur équilibre puissance/poids en mars 2026
- 140W en sortie via Power Delivery 3.1 : charge les ordinateurs portables et appareils USB-C les plus gourmands
- Recharge complète en 63 minutes à 90W : la plus rapide dans sa catégorie de prix
- Écran numérique : puissance d’entrée/sortie et temps de recharge estimé en temps réel
- 24 000 mAh (88,8 Wh) : autorisée en cabine sur tous les vols, jusqu’à 5 recharges d’iPhone ou 1,3 charge d’iPad Pro
- 3 ports : 2 USB-C (dont 1 à 140W) + 1 USB-A à 18W pour les appareils legacy
- GaNPrime + ActiveShield 2.0 : gestion thermique active pour une longévité accrue des cellules
- Garantie 24 mois Anker avec service client dédié
❌ Les points faibles
- Poids de 630 g : perceptible dans un sac léger, à anticiper pour les déplacements quotidiens
- Rendement effectif autour de 57% : la capacité réellement restituée tourne autour de 13 700 mAh sur 24 000 mAh annoncés, en raison des pertes de conversion inévitables
- Pas de charge sans fil : les smartphones qui supportent la charge inductique devront utiliser un câble
- Le bloc secteur 90W n’est pas fourni dans la boîte : pour atteindre les 63 minutes de recharge, un achat séparé est nécessaire
- Format en bloc épais (49,5 mm) : moins adapté aux sacs ultra-fins ou pochettes d’ordinateur minimalistes que les modèles plats comme la Baseus Blade
✅ Verdict de l'équipe :
À 79,99 €, l’Anker 737 PowerCore 24K est l’un des achats les plus justifiés de ces Ventes Flash de Printemps pour quiconque travaille ou voyage avec un ordinateur portable : 140W de sortie, recharge ultrarapide, format cabine et marque fiable, référencée et recommandée par la rédaction dans son comparatif de mars 2026.
Cette offre s’adresse en priorité aux nomades digitaux, aux consultants et télétravailleurs en déplacement, et à toute personne qui alimente un MacBook, un Dell ou un laptop Windows à partir de sa batterie en transit. En revanche, si vous chargez uniquement des smartphones et que le poids compte dans votre équation, une batterie de 10 000 mAh plus légère suffira largement et coûtera deux fois moins cher. Pour les autres, difficile de faire mieux à ce prix.
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