Dans la catégorie des batteries externes pour ordinateurs portables, la Anker 737 PowerCore 24K s’est imposée comme une référence difficile à contourner depuis son lancement. La rédaction l’intègre dans son guide des meilleures batteries externes en mars 2026 en soulignant qu’elle “offre le meilleur équilibre puissance/poids pour un usage mixte” ce qui tranche clairement dans un marché où les fabricants sacrifient souvent l’un ou l’autre.

Avec ses 140W via Power Delivery 3.1, elle est l’une des rares batteries dans cette gamme de prix capables de charger un MacBook Pro, un Dell XPS ou un PC portable gaming en cours d’utilisation, sans ralentir sa propre recharge. Le format 155,7 × 54,6 × 49,5 mm (comparable à une canette de soda) et ses 630 g en font une batterie cabine autorisée sur tous les vols, un point non négligeable pour les voyageurs fréquents.