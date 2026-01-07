Ce modèle connecté gère la température pièce par pièce et s'intègre facilement à votre quotidien. La réduction appliquée facilite l'accès aux fonctions avancées de gestion énergétique, sans se ruiner pour autant.
Le tado° Smart Thermostat X s'affiche aujourd'hui à 99,99 € au lieu de 199 € chez Amazon, soit une baisse immédiate de 50 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce thermostat connecté pilote le chauffage depuis une application ou une enceinte vocale, ajuste la température selon vos habitudes et se montre utile au quotidien. Il inclut un Bridge X, compatible avec les systèmes OpenTherm, et vise à réduire la consommation d'énergie sans complexité.
Ce thermostat connecté ajuste le chauffage en fonction de la présence dans la maison. Il propose aussi un contrôle précis pièce par pièce, pratique pour ceux qui souhaitent moduler la température selon leurs besoins réels.
- Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 28 % selon l'usage
- Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Siri pour un contrôle vocal
- Installation en moins de 30 minutes, sans intervention professionnelle
- Programmation intelligente et détection de fenêtre ouverte intégrées
- Gestion de plusieurs zones pour ajuster la température pièce par pièce
- Incompatible avec les produits tado° V3+ et versions antérieures
- Certaines fonctions avancées (IA Assist) nécessitent un abonnement mensuel ou annuel
- Fonctionne uniquement avec les systèmes supportant OpenTherm ou relais
Une gestion simplifiée du chauffage connecté
Le thermostat connecté facilite le contrôle de la température à distance, que ce soit depuis votre canapé ou à l'extérieur, via l'application mobile. Vous pouvez par exemple adapter le chauffage pour chaque pièce, sans effort, selon vos horaires ou en vacances. La compatibilité avec Alexa, Siri et Google Assistant permet d'intégrer facilement la gestion du chauffage à l'ensemble de votre maison connectée.
La fonction de détection de fenêtre ouverte évite les gaspillages, tandis que la programmation intelligente aide à limiter les dépenses inutiles. Certains diront que tout cela paraît acquis, mais on se rend vite compte de l'utilité au quotidien, surtout quand il s'agit d'économiser de l'énergie et de gagner en confort, sans changer ses habitudes.
Un positionnement lisible et une gestion intuitive
Amazon affiche le tado° Smart Thermostat X à 99,99 €. Ce modèle s'intègre facilement à de nombreux systèmes de chauffage et propose une gestion intuitive, pensée pour le quotidien. Le pilotage depuis une application simplifie la programmation et l'ajustement, même à distance.
La compatibilité avec les principaux assistants vocaux renforce la praticité. L'ensemble reste bien positionné pour celles et ceux qui recherchent une solution simple et flexible, adaptée à un usage quotidien, sans complexité technique superflue.
