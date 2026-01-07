Le thermostat connecté facilite le contrôle de la température à distance, que ce soit depuis votre canapé ou à l'extérieur, via l'application mobile. Vous pouvez par exemple adapter le chauffage pour chaque pièce, sans effort, selon vos horaires ou en vacances. La compatibilité avec Alexa, Siri et Google Assistant permet d'intégrer facilement la gestion du chauffage à l'ensemble de votre maison connectée.

La fonction de détection de fenêtre ouverte évite les gaspillages, tandis que la programmation intelligente aide à limiter les dépenses inutiles. Certains diront que tout cela paraît acquis, mais on se rend vite compte de l'utilité au quotidien, surtout quand il s'agit d'économiser de l'énergie et de gagner en confort, sans changer ses habitudes.