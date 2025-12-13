Quand on lance un site, le choix de l’hébergement arrive très tôt. Et c’est souvent à ce moment que les choses se compliquent. Des dizaines d’offres, des grilles tarifaires peu lisibles, des ressources limitées qu’il faut augmenter au fil du temps, et des prix d’appel qui doublent une fois la première année passée.

Beaucoup d’utilisateurs se retrouvent à payer plus que nécessaire pour des options qu’ils n’utilisent pas réellement, ou à l’inverse à choisir une offre trop limitée qui freine rapidement leur projet. C’est précisément ce constat qui explique pourquoi des solutions plus simples comme o2switch séduisent autant.