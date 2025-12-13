On ne s’en rend pas compte sur le moment. Puis un jour, on cherche une vieille photo. Une vidéo d’un proche. Un document important. Et là, on se souvient que tout est dispersé. Un peu sur le téléphone. Un peu sur un disque dur. Un peu sur un ancien cloud dont on a oublié le mot de passe.

C’est souvent à ce moment précis que la question du stockage devient sérieuse. Pas comme un gadget, mais comme un problème de fond. Où sont mes données. Qui y a accès. Et surtout, est ce qu’elles seront encore là dans dix ou vingt ans.

Avec pCloud Family, la promesse est simple mais forte. Centraliser, sécuriser et conserver durablement tout ce qui compte.