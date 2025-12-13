Photos, vidéos, documents importants, souvenirs familiaux… tout s’accumule, partout, tout le temps. Avec pCloud Family, 5 To de stockage sécurisé, le chiffrement et l’accès famille à vie pour 799 € au lieu de 2097 €, la question du cloud pourrait bien être réglée une bonne fois pour toutes.
Le jour où l’on réalise que tout ce qui compte est stocké quelque part
On ne s’en rend pas compte sur le moment. Puis un jour, on cherche une vieille photo. Une vidéo d’un proche. Un document important. Et là, on se souvient que tout est dispersé. Un peu sur le téléphone. Un peu sur un disque dur. Un peu sur un ancien cloud dont on a oublié le mot de passe.
C’est souvent à ce moment précis que la question du stockage devient sérieuse. Pas comme un gadget, mais comme un problème de fond. Où sont mes données. Qui y a accès. Et surtout, est ce qu’elles seront encore là dans dix ou vingt ans.
Avec pCloud Family, la promesse est simple mais forte. Centraliser, sécuriser et conserver durablement tout ce qui compte.
L’accès à vie, ou la fin des abonnements qui s’accumulent
C’est souvent là que pCloud fait la différence. Cette offre n’est pas un abonnement mensuel ou annuel. C’est un accès à vie. On paie une fois, et le service est disponible sans limite de durée.
À 799 €, le montant peut sembler important au premier regard. Mais quand on le compare aux abonnements cloud classiques, souvent facturés chaque mois, le calcul change rapidement. Sur plusieurs années, la facture dépasse largement ce montant. Ici, le prix est fixe. Et surtout, il n’évolue pas avec le temps.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le chiffrement, ce détail qui change tout
Stocker ses données, c’est une chose. Les protéger réellement, c’en est une autre. Avec l’option Encryption incluse dans cette offre, les fichiers les plus sensibles sont chiffrés côté utilisateur. Personne d’autre ne peut y accéder, pas même le service.
C’est un point souvent sous estimé, mais essentiel. Photos personnelles, documents administratifs, dossiers professionnels, scans de papiers importants. Tout ce qui ne doit être vu par personne d’autre reste strictement privé.
Pour beaucoup, c’est ce niveau de contrôle qui transforme un simple cloud en véritable coffre numérique.
Une solution pensée pour aujourd’hui, mais surtout pour demain
Cette offre ne s’adresse pas uniquement aux utilisateurs très techniques. Elle parle aux familles, aux parents, aux créateurs, aux indépendants, à tous ceux qui produisent ou accumulent des données sans toujours savoir comment les gérer sur le long terme.
Elle parle aussi à ceux qui en ont assez de dépendre de plusieurs services, de jongler entre les limites de stockage, de supprimer des fichiers faute de place. Ici, l’espace est là. Durable. Stable. Centralisé.
Noël, le moment idéal pour régler le sujet une bonne fois pour toutes
Ce genre d’offre prend encore plus de sens à cette période. Quand on trie ses photos de l’année. Quand on sauvegarde ses souvenirs. Quand on pense à la transmission, à la famille, au long terme.
Offerte à 799 € au lieu de 2097 €, cette formule pCloud Family apparaît comme une opportunité rare. Pas une promotion impulsive, mais un choix structurant.
✅ Notre avis sur pCloud
pCloud Family à vie, avec 5 To de stockage, le chiffrement inclus et le Pass Family, proposé à 799 € au lieu de 2097 €, n’est pas une offre anodine. C’est une solution pensée pour durer, pour protéger, pour transmettre.
Pour les familles, les créateurs, les indépendants, ou simplement ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs données sur le long terme, c’est aujourd’hui l’une des propositions les plus solides et les plus rationnelles du marché du cloud.
