Le réveil connecté s'installe facilement sur une table de chevet ou dans un coin du bureau. Son écran de 2,83 pouces affiche l'heure, la météo ou vos notifications sans briller trop fort. Ce format discret ne dérange pas la nuit, mais reste pratique au réveil. Vous pouvez lancer une playlist, demander la météo ou régler une alarme à la voix, sans toucher à l'appareil.

Le contrôle vocal fonctionne avec Alexa, utile pour piloter d'autres objets connectés à la maison. La qualité audio suffit pour écouter la radio ou un podcast au saut du lit. Certains diront que ce type d'appareil s'oublie vite, jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. Un format compact, simple à utiliser, pensé pour s'intégrer dans la routine sans imposer de nouvelle habitude.