La MSI GeForce RTX 5080 profite d’une réduction exceptionnelle ce Black Friday, passant à 1 129 € sur Amazon. Un tarif historiquement bas pour une carte taillée pour la 4K, les rendus lourds et les sessions longues. Une opportunité solide pour renouveler sa configuration.
La MSI GeForce RTX 5080 s'affiche à 1 129 € sur Amazon, soit 23 % de moins que son prix moyen. C'est le tarif le plus bas jamais constaté, en pleine période Black Friday. Ce modèle 16 Go GDDR7 vise les utilisateurs qui cherchent à jouer en 4K ou à travailler sur des projets graphiques exigeants. La carte s'intègre facilement dans un boîtier moyen, même si la configuration reste à surveiller côté alimentation et espace. Certains diront que la polyvalence du refroidissement triple ventilateur rassure, surtout pour des sessions longues.
La carte graphique affiche une mémoire rapide adaptée à la 4K, idéale pour le jeu ou la création. Son système de refroidissement limite les nuisances sonores, même lors d'une charge soutenue. Elle concurrence les modèles haut de gamme actuels sur le terrain de la puissance, tout en restant compatible avec de nombreux PC récents.
- Mémoire vidéo 16 Go GDDR7 à 30 Gb/s pour le multitâche graphique et le jeu en 4K
- Refroidissement à triple ventilateur Stormforce pour maintenir les températures stables, même lors de longues sessions
- Compatibilité DisplayPort 2.1b et HDMI 2.1b : prise en charge de plusieurs écrans jusqu'à 7680 x 4320 pixels
- Architecture NVIDIA de dernière génération pour un rendu fluide avec Ray Tracing et technologie DLSS
- Bus mémoire 256 bits pour des transferts rapides et une réactivité optimale dans les tâches lourdes
- Format SFF Ready qui peut demander un boîtier spécifique pour l'intégration
- Consommation électrique élevée, nécessite une alimentation solide, surtout en configuration multi-écrans
Une puissance généreuse pour jouer et créer sans attendre
La carte graphique s'adresse à ceux qui veulent profiter de graphismes fluides sur un écran 4K ou ultra-large. Elle embarque 16 Go de mémoire GDDR7, ce qui permet de lancer des jeux récents sans compromis, même avec des réglages avancés. Les trois ventilateurs assurent un refroidissement constant, ce qui garde la température sous contrôle pendant de longues sessions, sans générer trop de bruit.
Certains utilisateurs apprécient aussi sa compatibilité avec les boîtiers compacts, ce qui facilite l'intégration dans des configurations variées. On remarque d'ailleurs que la connectique HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1b ouvre la voie aux moniteurs les plus récents, pour des images nettes et une fréquence d'affichage élevée. Au quotidien, la stabilité de la carte rassure, surtout si vous montez un PC pour la première fois ou si vous passez d'un modèle plus ancien.
Un rapport performance/prix pertinent pour le Black Friday
Amazon affiche la MSI GeForce RTX 5080 à 1 129 €, ce qui place ce modèle parmi les solutions les plus intéressantes de la période. Le format compact et la capacité mémoire conviennent à un usage quotidien, qu'il s'agisse de gaming intensif ou de traitement graphique avancé.
La carte reste simple à installer dans la majorité des tours récentes, sans contrainte majeure sur l'alimentation. Ce positionnement tarifaire facilite l'accès à des performances de haut niveau, même pour un premier montage.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.