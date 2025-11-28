La carte graphique s'adresse à ceux qui veulent profiter de graphismes fluides sur un écran 4K ou ultra-large. Elle embarque 16 Go de mémoire GDDR7, ce qui permet de lancer des jeux récents sans compromis, même avec des réglages avancés. Les trois ventilateurs assurent un refroidissement constant, ce qui garde la température sous contrôle pendant de longues sessions, sans générer trop de bruit.

Certains utilisateurs apprécient aussi sa compatibilité avec les boîtiers compacts, ce qui facilite l'intégration dans des configurations variées. On remarque d'ailleurs que la connectique HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1b ouvre la voie aux moniteurs les plus récents, pour des images nettes et une fréquence d'affichage élevée. Au quotidien, la stabilité de la carte rassure, surtout si vous montez un PC pour la première fois ou si vous passez d'un modèle plus ancien.