Apple propose une expérience d'écoute sans fil avancée grâce à une réduction rare en pleine période Black Friday. Les fonctionnalités audio de pointe deviennent plus accessibles, ce qui change la donne pour une utilisation quotidienne.
Le prix des AirPods 4 atteint 109 € chez Amazon, soit une baisse de 27 % pendant le mois du Black Friday. Ces écouteurs sans fil s'adaptent à toutes les situations du quotidien, que ce soit lors d'un appel ou pour profiter de sa playlist au calme. La réduction de bruit et l'autonomie de 24 heures facilitent les journées chargées, avec moins de coupures et plus de confort à chaque usage.
Les écouteurs sans fil délivrent un son immersif grâce à l'audio spatial personnalisé. L'autonomie longue durée simplifie les journées actives sans besoin de recharge fréquente. Le modèle reste adapté à des usages variés, que ce soit au travail ou en déplacement.
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge USB-C
- Résistance à la transpiration et à l'eau (norme IPX4)
- Puce H2 pour un son plus clair et des appels précis
- Égalisation adaptative qui ajuste le son selon l'oreille
- Absence de réduction de bruit active
- Fonctionnalités avancées limitées hors de l'écosystème Apple
Une autonomie confortable pour des journées sans coupure
Les écouteurs sans fil trouvent facilement leur place dans une routine quotidienne. Ils accompagnent vos trajets, que ce soit pour écouter de la musique le matin ou passer un appel en soirée. Leur résistance à l'eau et à la transpiration rassure lors d'une séance de sport ou d'un trajet sous la pluie. Le boîtier compact se glisse dans une poche, ce qui permet de garder les écouteurs à portée de main, sans s'encombrer ni risquer de les oublier. On peut trouver pratique de ne pas avoir à s'en soucier, même quand la journée s'allonge ou que l'on enchaîne les rendez-vous. Certains diront que le confort d'utilisation prime, surtout avec une autonomie qui tient jusqu'à 24 heures.
La connexion Bluetooth reste stable, que l'on utilise un smartphone Apple ou un autre appareil compatible. Les microphones orientés vers l'intérieur ajustent le son en fonction de l'environnement, pour que chaque écoute soit claire, même dans le bruit d'un café ou d'un bureau animé. Cela simplifie la gestion des appels, sans avoir à se soucier de l'endroit où l'on se trouve. La charge rapide via USB-C apporte un atout supplémentaire, surtout quand le temps manque le matin ou en fin de journée.
Un positionnement prix qui fait la différence
Amazon propose les AirPods 4 à 109 €, ce qui reste le prix le plus bas jamais constaté pour ce modèle. Ce niveau de tarif rend ces écouteurs accessibles pour une utilisation quotidienne, sans compromis sur la connectivité ou le confort. Le format compact et la résistance à l'eau facilitent la vie mobile, que l'on soit au travail ou en déplacement. Ce positionnement tarifaire s'adresse à celles et ceux qui cherchent une solution fiable, pensée pour durer, sans sacrifier l'essentiel. La simplicité d'utilisation permet de profiter d'un son de qualité sans prise de tête, dès la première utilisation.
