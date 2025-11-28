La Logitech G502 X Plus s’affiche à 80,99 € pour le Black Friday, soit 52 % de réduction et son prix le plus bas enregistré. Une chute rare pour une souris sans fil taillée pour le jeu comme pour le multitâche. Une opportunité solide pour s’équiper à moindre coût.
La souris Logitech G502 X Plus s'affiche à 80,99 € au lieu de 160€ chez Amazon, soit 52 % de moins que le prix moyen habituel. Ce tarif, jamais vu pour ce modèle, apparaît pendant la période Black Friday. Pensée pour les joueurs, elle combine une prise en main confortable et des commandes précises. La connectivité sans fil facilite les déplacements sur le bureau, que ce soit pour le travail ou le jeu.
La souris séduit avec ses boutons réactifs, pratiques pour changer d'action sans perdre de temps. Son éclairage RVB personnalisable ajoute une touche visuelle, tout en restant discret lors d'une utilisation prolongée.
- Technologie LIGHTFORCE : boutons hybrides optiques-mécaniques pour des clics rapides et fiables
- Capteur HERO 25K avec précision jusqu'au sous-micron, sans lissage ni accélération
- Connexion sans fil LIGHTSPEED : 68 % plus rapide que la génération précédente
- Éclairage LIGHTSYNC RVB : 8 LED personnalisables avec détection d'activité
- Compatible macOS et Windows, adaptée aux longues sessions de jeu
- Design conçu majoritairement pour droitier, moins confortable pour gaucher
- Peu adaptée aux très petites mains en raison de sa forme large (dimensions : environ 131 x 41 x 79 mm)
Une souris conçue pour le confort et la précision
La souris sans fil optimise chaque session de jeu ou de travail grâce à une ergonomie bien étudiée. Elle épouse naturellement la paume, ce qui réduit la fatigue sur de longues périodes devant l'écran. Les boutons hybrides répondent rapidement, que l'on change d'arme en jeu ou que l'on navigue entre plusieurs tâches. Le capteur suit précisément les mouvements, même sur des surfaces variées. Certains diront que l'on oublie vite le fil, et c'est vrai que la liberté de mouvement change la donne dans un espace réduit.
L'autonomie longue durée évite de penser à la recharge tous les soirs. L'éclairage personnalisable s'adapte à l'ambiance ou reste discret si besoin. On peut trouver que la souplesse d'utilisation compte autant que la performance pure, surtout quand on partage un bureau avec d'autres. La compatibilité avec Windows et macOS simplifie le quotidien, sans prise de tête à chaque changement d'ordinateur.
Un tarif Amazon adapté à un usage intensif
Amazon affiche la Logitech G502 X Plus à 80,99 €, un prix rare pour ce type de souris. Le modèle convient aux sessions prolongées et à un usage professionnel ou gaming intensif.
Sa conception vise le confort sur la durée, tout en assurant une précision constante. Ce positionnement s'adresse à ceux qui cherchent fiabilité et efficacité sans compromis sur la prise en main. La simplicité d'entretien facilite le quotidien, même en cas d'utilisation partagée.
