La souris sans fil optimise chaque session de jeu ou de travail grâce à une ergonomie bien étudiée. Elle épouse naturellement la paume, ce qui réduit la fatigue sur de longues périodes devant l'écran. Les boutons hybrides répondent rapidement, que l'on change d'arme en jeu ou que l'on navigue entre plusieurs tâches. Le capteur suit précisément les mouvements, même sur des surfaces variées. Certains diront que l'on oublie vite le fil, et c'est vrai que la liberté de mouvement change la donne dans un espace réduit.

L'autonomie longue durée évite de penser à la recharge tous les soirs. L'éclairage personnalisable s'adapte à l'ambiance ou reste discret si besoin. On peut trouver que la souplesse d'utilisation compte autant que la performance pure, surtout quand on partage un bureau avec d'autres. La compatibilité avec Windows et macOS simplifie le quotidien, sans prise de tête à chaque changement d'ordinateur.