Le kit connecté de Philips simplifie la gestion de l'éclairage à la maison, tout en profitant d'une réduction rarement vue durant le Black Friday. On peut trouver que cette opportunité ne passe pas souvent.
Ce kit d'ampoules connectées s'installe facilement dans la plupart des luminaires. Il permet de choisir l'intensité et la couleur de la lumière selon le moment. La compatibilité avec Alexa, Google Assistant ou Apple Homekit assure un contrôle simple à distance.
- Jusqu'à 1100 lumens par ampoule pour un éclairage puissant ou tamisé selon l'envie
- Contrôle à distance via Bluetooth ou WiFi grâce au pont inclus
- Compatible avec Alexa, Google Assistant et Apple Homekit pour l'usage vocal
- Large choix de couleurs (plus de 16 millions) pour adapter l'ambiance à chaque pièce
- Installation simple et rapide grâce à la télécommande fournie
- Nécessite une connexion internet stable pour toutes les fonctionnalités avancées
- Limité à des ampoules E27, non adapté aux autres types de douilles
Une ambiance sur mesure pour chaque pièce
L'éclairage connecté transforme simplement la vie à la maison. On rentre parfois tard, parfois tôt ; la lumière s'ajuste selon l'envie, sans effort. Grâce à la télécommande ou à l'application, il devient possible de créer une atmosphère douce pour un dîner ou une lumière vive pour travailler, sans changer d'ampoule. Le design discret des ampoules s'intègre dans tous les intérieurs, même les plus petits appartements. Certains diront que l'essentiel reste la simplicité d'usage, et il faut admettre que tout se fait sans prise de tête. On règle la lumière depuis le canapé, ou même à distance, ce qui rassure quand on quitte le logement. La compatibilité Bluetooth évite de tout reconfigurer si on change de smartphone ou d'assistant vocal.
Un positionnement attractif pour la maison connectée
Amazon affiche le Philips Hue White and Color Ambiance à 74,99 €. Ce tarif reste rare pour une solution aussi polyvalente et simple à intégrer au quotidien. La gestion de l'éclairage par la voix ou le smartphone apporte un vrai confort pour s'adapter à différents moments de la journée. On garde une installation discrète et facile à prendre en main, que ce soit pour un usage régulier ou pour s'équiper progressivement dans la maison.
