Amazon frappe fort en pleine Black Friday Week en affichant les AirPods 4 à 109 €, leur prix le plus bas. Une remise rare sur les nouveaux écouteurs d’Apple.
Apple AirPods 4 tombe à 109 € avec une réduction de 27 %, le tarif le plus bas jamais observé, pendant la période du Black Friday sur Amazon. Ce modèle sans fil accompagne les usages du quotidien : écoute de musique, appels, ou séries, sans contrainte de câble et avec un confort optimisé. Certains diront que la simplicité d'appairage et l'autonomie font toute la différence, surtout pour un usage fréquent hors domicile.
Les écouteurs sans fil tiennent bien en place même en déplacement actif. L'autonomie permet d'enchaîner plusieurs heures d'écoute sans recharger, ce qui reste appréciable lors de journées chargées ou pendant un trajet en transports.
- Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique pour une expérience immersive
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie totale grâce au boîtier USB-C
- Résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau (IP54)
- Puce H2 pour une gestion précise du son et des appels
- Contrôle tactile pratique pour la musique et les appels
- Absence de réduction de bruit active
- Compatibilité optimale assurée surtout avec les appareils Apple
Un confort d'écoute pensé pour la mobilité
Les écouteurs s'adaptent facilement à la vie quotidienne, que ce soit au bureau, dans les transports ou en extérieur. Leur format léger limite la gêne même après plusieurs heures d'utilisation. Le design assure un maintien discret, ce qui aide lors des appels en marchant ou pour écouter un podcast en faisant du sport.
L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 24 heures avec le boîtier, ce qui évite de devoir recharger sans arrêt dans la journée. La résistance à la transpiration et à l'eau rassure quand la météo se gâte ou lors d'une séance sportive. On peut trouver que la compatibilité avec l'écosystème Apple simplifie l'usage, notamment pour retrouver rapidement la musique ou prendre un appel sur plusieurs appareils sans manipulation complexe.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un tarif compétitif pour une expérience complète
Amazon propose Apple AirPods 4 à 109 €. Le format compact et la simplicité d'utilisation conviennent à un usage quotidien ou en déplacement. Le produit reste bien positionné pour celles et ceux qui cherchent à associer confort, autonomie et compatibilité avec l'écosystème Apple, sans se soucier de l'entretien ou du rechargement permanent.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.