Les écouteurs s'adaptent facilement à la vie quotidienne, que ce soit au bureau, dans les transports ou en extérieur. Leur format léger limite la gêne même après plusieurs heures d'utilisation. Le design assure un maintien discret, ce qui aide lors des appels en marchant ou pour écouter un podcast en faisant du sport.

L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 24 heures avec le boîtier, ce qui évite de devoir recharger sans arrêt dans la journée. La résistance à la transpiration et à l'eau rassure quand la météo se gâte ou lors d'une séance sportive. On peut trouver que la compatibilité avec l'écosystème Apple simplifie l'usage, notamment pour retrouver rapidement la musique ou prendre un appel sur plusieurs appareils sans manipulation complexe.