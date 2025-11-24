Amazon frappe fort en pleine Black Friday Week en affichant les AirPods 4 à 109 €, leur prix le plus bas. Une remise rare sur les nouveaux écouteurs d’Apple.

AirPods 4 : la nouvelle baisse record d’Amazon pour le Black Friday Week © clubic

Apple AirPods 4 tombe à 109 € avec une réduction de 27 %, le tarif le plus bas jamais observé, pendant la période du Black Friday sur Amazon. Ce modèle sans fil accompagne les usages du quotidien : écoute de musique, appels, ou séries, sans contrainte de câble et avec un confort optimisé. Certains diront que la simplicité d'appairage et l'autonomie font toute la différence, surtout pour un usage fréquent hors domicile.

Les écouteurs sans fil tiennent bien en place même en déplacement actif. L'autonomie permet d'enchaîner plusieurs heures d'écoute sans recharger, ce qui reste appréciable lors de journées chargées ou pendant un trajet en transports.

Apple AirPods 4
Les plus
  • Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique pour une expérience immersive
  • Jusqu'à 30 heures d'autonomie totale grâce au boîtier USB-C
  • Résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau (IP54)
  • Puce H2 pour une gestion précise du son et des appels
  • Contrôle tactile pratique pour la musique et les appels
Les moins
  • Absence de réduction de bruit active
  • Compatibilité optimale assurée surtout avec les appareils Apple

Un confort d'écoute pensé pour la mobilité

Les écouteurs s'adaptent facilement à la vie quotidienne, que ce soit au bureau, dans les transports ou en extérieur. Leur format léger limite la gêne même après plusieurs heures d'utilisation. Le design assure un maintien discret, ce qui aide lors des appels en marchant ou pour écouter un podcast en faisant du sport.

L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 24 heures avec le boîtier, ce qui évite de devoir recharger sans arrêt dans la journée. La résistance à la transpiration et à l'eau rassure quand la météo se gâte ou lors d'une séance sportive. On peut trouver que la compatibilité avec l'écosystème Apple simplifie l'usage, notamment pour retrouver rapidement la musique ou prendre un appel sur plusieurs appareils sans manipulation complexe.

Un tarif compétitif pour une expérience complète

Amazon propose Apple AirPods 4 à 109 €. Le format compact et la simplicité d'utilisation conviennent à un usage quotidien ou en déplacement. Le produit reste bien positionné pour celles et ceux qui cherchent à associer confort, autonomie et compatibilité avec l'écosystème Apple, sans se soucier de l'entretien ou du rechargement permanent.

