Le prix de la Logitech MX Master 3S passe à 62,96 € chez Amazon, soit une baisse de 52 % pendant la période Black Friday. C'est le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle, ce qui n'est pas courant sur ce segment.

La souris combine une prise en main ergonomique et un fonctionnement silencieux, pensée pour accompagner de longues sessions de travail. Son capteur précis s'adapte à toutes les surfaces, même le verre, ce qui reste pratique au quotidien. Certains diront que ce genre d'offre, on en croise rarement chez Amazon.