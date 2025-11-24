La réduction affichée rend l'accès à une souris sans fil haut de gamme beaucoup plus facile. Logitech se positionne sur un usage quotidien confortable, que ce soit au bureau ou à la maison.
Le prix de la Logitech MX Master 3S passe à 62,96 € chez Amazon, soit une baisse de 52 % pendant la période Black Friday. C'est le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle, ce qui n'est pas courant sur ce segment.
La souris combine une prise en main ergonomique et un fonctionnement silencieux, pensée pour accompagner de longues sessions de travail. Son capteur précis s'adapte à toutes les surfaces, même le verre, ce qui reste pratique au quotidien. Certains diront que ce genre d'offre, on en croise rarement chez Amazon.
Une souris sans fil assure un vrai confort de navigation grâce à son design pensé pour limiter la fatigue du poignet. Le suivi précis permet de déplacer le curseur sans à-coups, même sur un bureau en verre. Ce type de périphérique cible les utilisateurs qui alternent entre plusieurs appareils ou systèmes d'exploitation, sans avoir à changer de souris.
- Capteur 8 000 DPI précis, fonctionne même sur le verre (épaisseur minimale 4 mm)
- Clics silencieux réduisant le bruit de 90 %
- Défilement Magspeed rapide : jusqu'à 1 000 lignes par seconde
- Ergonomie étudiée pour une prise en main confortable sur de longues sessions
- Connexion simultanée à 3 appareils via Bluetooth ou USB Logi Bolt
- Absence de stockage intégré pour le récepteur USB
- Prise en main volumineuse pour les petites mains
- Logiciel Logi Options+ requis pour personnaliser les boutons
Un confort d'utilisation pensé pour le quotidien
La souris sans fil Logitech s'adresse à ceux qui passent de longues heures devant l'ordinateur, que ce soit pour travailler, naviguer ou créer. Son design ergonomique favorise une posture naturelle du poignet, ce qui limite les tensions au fil de la journée. Les clics silencieux réduisent les bruits parasites, un vrai plus dans un espace partagé, au bureau ou à la maison.
On peut trouver que la sensation reste agréable, même après plusieurs heures d'utilisation. De plus, la connectivité multiple simplifie le passage d'un appareil à l'autre, sans configuration compliquée. Le suivi précis, même sur une table en verre, rassure quand l'espace de travail change souvent.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Une référence accessible sur Amazon
Amazon affiche la Logitech MX Master 3S à 62,96 €. Ce modèle combine un suivi précis et une ergonomie adaptée à un usage quotidien. Sa conception vise le confort sur la durée, tout en simplifiant la gestion de plusieurs appareils sans effort.
La prise en main reste simple, même pour un utilisateur peu habitué aux souris avancées. Ce positionnement fait de la Logitech MX Master 3S une solution pratique pour le travail ou la maison, avec des caractéristiques pensées pour durer.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.