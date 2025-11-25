Le forfait mobile Oxygène de Prixtel revient en série limitée, avec un avantage rare en 2025 : une vraie flexibilité, des services premium et la 5G gratuite, le tout sans engagement.

Un forfait mobile flexible qui colle aux nouveaux usages

Aujourd’hui, les besoins mobiles changent selon les mois : vacances, télétravail, déplacements, streaming… Le forfait mobile Prixtel Oxygène répond parfaitement à cette réalité grâce à un principe simple : vous ne payez que ce que vous consommez.

Avec ses paliers automatiques, 130 Go, 150 Go ou 170 Go, le forfait ajuste son prix chaque mois, automatiquement.

Trois bonnes raisons de choisir le forfait mobile Oxygène de Prixtel

  • Flexibilité automatique : votre facture s’adapte à votre consommation réelle, sans action de votre part.
  • 5G gratuite & sans engagement : vitesse maximale, total contrôle, zéro contrainte.
  • Un opérateur responsable : Prixtel participe à des projets éco-responsables

Le forfait mobile Oxygène : tout ce qu’il faut savoir

La force du forfait mobile Oxygène, c’est son contenu généreux allié à une vraie simplicité. En France métropolitaine, vous bénéficiez d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d’un volume de données très confortable :

  • 130 Go, 150 Go ou 170 Go selon votre consommation du mois
  • Internet en 4G/4G+ ou 5G (option 5G gratuite)
  • Débit réduit au-delà

Messagerie vocale visuelle, appels Wifi (VoWiFi), appels 4G (VoLTE), blocage des numéros surtaxés… toutes ces options sont gratuites

Depuis l’UE et les DOM, le forfait mobile Oxygène inclut :

  • Appels & SMS/MMS illimités vers France, UE et DOM
  • 25 Go d’Internet inclus
    Un des meilleurs ratios data/qualité de service pour un opérateur français.

Prixtel reste transparent sur ce qui n’est pas inclus (appels vers l’international, dépassements particuliers, etc.), ce qui renforce sa réputation d’opérateur sérieux, sans pièges et sans options qui poussent à la surconsommation.

Avec 99,9 % de couverture 4G et 84 % de couverture 5G, le réseau utilisé garantit une connexion fiable au quotidien, en ville comme en zone rurale. Un vrai plus pour la navigation, le streaming, les réseaux sociaux et le télétravail mobile.

Forfait 5G Prixtel Oxygène 130Go

Forfait 5G Prixtel Oxygène 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 4G, 5G

7,99€

Sans durée limitée - Option 5G gratuite - flexible jusqu'à 170Go

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Prixtel

Réseau

SFR

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

25Go

Nombre de destinations

32

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Un prix adapté à chaque mois : l’opportunité idéale

L’autre atout majeur du forfait mobile Prixtel Oxygène, c’est son système tarifaire flexible.
Votre consommation détermine automatiquement votre prix mensuel :

  • 7,99 € / mois si vous consommez jusqu’à 130 Go
  • 9,99 € / mois jusqu’à 150 Go
  • 11,99 € / mois jusqu’à 170 Go

Aucun risque de hors-forfait surprise, aucun besoin de changer d’offre : c’est le forfait qui s’ajuste pour vous.
Une économie réelle sur l’année, surtout comparé aux forfaits 5G classiques dont le prix est fixe, même les mois où vous utilisez beaucoup moins de data.

La série limitée Oxygène ne restera pas ouverte indéfiniment.

✅ Notre avis sur le forfait mobile Prixtel Oxygène

Le forfait mobile Oxygène s’impose comme l’un des meilleurs choix du moment pour ceux qui veulent payer juste, profiter de la 5G sans surcoût, et soutenir un opérateur réellement engagé sur le plan écologique. Sa flexibilité, son prix plancher et sa transparence en font un excellent choix pour un usage moderne, intensif ou occasionnel. Un forfait mobile à saisir sans hésiter tant qu’il est encore en série limitée.