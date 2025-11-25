Le forfait mobile Oxygène de Prixtel revient en série limitée, avec un avantage rare en 2025 : une vraie flexibilité, des services premium et la 5G gratuite, le tout sans engagement.
Un forfait mobile flexible qui colle aux nouveaux usages
Aujourd’hui, les besoins mobiles changent selon les mois : vacances, télétravail, déplacements, streaming… Le forfait mobile Prixtel Oxygène répond parfaitement à cette réalité grâce à un principe simple : vous ne payez que ce que vous consommez.
Avec ses paliers automatiques, 130 Go, 150 Go ou 170 Go, le forfait ajuste son prix chaque mois, automatiquement.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait mobile Oxygène de Prixtel
- Flexibilité automatique : votre facture s’adapte à votre consommation réelle, sans action de votre part.
- 5G gratuite & sans engagement : vitesse maximale, total contrôle, zéro contrainte.
- Un opérateur responsable : Prixtel participe à des projets éco-responsables
Le forfait mobile Oxygène : tout ce qu’il faut savoir
La force du forfait mobile Oxygène, c’est son contenu généreux allié à une vraie simplicité. En France métropolitaine, vous bénéficiez d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d’un volume de données très confortable :
- 130 Go, 150 Go ou 170 Go selon votre consommation du mois
- Internet en 4G/4G+ ou 5G (option 5G gratuite)
- Débit réduit au-delà
Messagerie vocale visuelle, appels Wifi (VoWiFi), appels 4G (VoLTE), blocage des numéros surtaxés… toutes ces options sont gratuites
Depuis l’UE et les DOM, le forfait mobile Oxygène inclut :
- Appels & SMS/MMS illimités vers France, UE et DOM
- 25 Go d’Internet inclus
Un des meilleurs ratios data/qualité de service pour un opérateur français.
Prixtel reste transparent sur ce qui n’est pas inclus (appels vers l’international, dépassements particuliers, etc.), ce qui renforce sa réputation d’opérateur sérieux, sans pièges et sans options qui poussent à la surconsommation.
Avec 99,9 % de couverture 4G et 84 % de couverture 5G, le réseau utilisé garantit une connexion fiable au quotidien, en ville comme en zone rurale. Un vrai plus pour la navigation, le streaming, les réseaux sociaux et le télétravail mobile.
Forfait 5G Prixtel Oxygène 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
7,99€
Sans durée limitée - Option 5G gratuite - flexible jusqu'à 170Go
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Prixtel
Réseau
SFR
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
25Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Un prix adapté à chaque mois : l’opportunité idéale
L’autre atout majeur du forfait mobile Prixtel Oxygène, c’est son système tarifaire flexible.
Votre consommation détermine automatiquement votre prix mensuel :
- 7,99 € / mois si vous consommez jusqu’à 130 Go
- 9,99 € / mois jusqu’à 150 Go
- 11,99 € / mois jusqu’à 170 Go
Aucun risque de hors-forfait surprise, aucun besoin de changer d’offre : c’est le forfait qui s’ajuste pour vous.
Une économie réelle sur l’année, surtout comparé aux forfaits 5G classiques dont le prix est fixe, même les mois où vous utilisez beaucoup moins de data.
La série limitée Oxygène ne restera pas ouverte indéfiniment.
✅ Notre avis sur le forfait mobile Prixtel Oxygène
Le forfait mobile Oxygène s’impose comme l’un des meilleurs choix du moment pour ceux qui veulent payer juste, profiter de la 5G sans surcoût, et soutenir un opérateur réellement engagé sur le plan écologique. Sa flexibilité, son prix plancher et sa transparence en font un excellent choix pour un usage moderne, intensif ou occasionnel. Un forfait mobile à saisir sans hésiter tant qu’il est encore en série limitée.