La force du forfait mobile Oxygène, c’est son contenu généreux allié à une vraie simplicité. En France métropolitaine, vous bénéficiez d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d’un volume de données très confortable :

130 Go, 150 Go ou 170 Go selon votre consommation du mois

Internet en 4G/4G+ ou 5G (option 5G gratuite)

Débit réduit au-delà

Messagerie vocale visuelle, appels Wifi (VoWiFi), appels 4G (VoLTE), blocage des numéros surtaxés… toutes ces options sont gratuites

Depuis l’UE et les DOM, le forfait mobile Oxygène inclut :

Appels & SMS/MMS illimités vers France, UE et DOM

25 Go d’Internet inclus

Un des meilleurs ratios data/qualité de service pour un opérateur français.

Prixtel reste transparent sur ce qui n’est pas inclus (appels vers l’international, dépassements particuliers, etc.), ce qui renforce sa réputation d’opérateur sérieux, sans pièges et sans options qui poussent à la surconsommation.

Avec 99,9 % de couverture 4G et 84 % de couverture 5G, le réseau utilisé garantit une connexion fiable au quotidien, en ville comme en zone rurale. Un vrai plus pour la navigation, le streaming, les réseaux sociaux et le télétravail mobile.