La Logitech G502 X Plus profite d’une spectaculaire baisse Black Friday chez Amazon, désormais à 89,99€. Une chute de 47 % pour l’une des souris gaming les plus appréciées. Une occasion rare de s’équiper avec un modèle performant et polyvalent.
Le prix chute à 89,99 € chez Amazon au lieu de 169,00€ pour la Logitech G502 X Plus, le tarif le plus bas jamais vu. En cette période de Black Friday, la baisse attire les regards sur une souris conçue pour le confort au quotidien. Les boutons hybrides et le capteur optique conviennent à une grande variété de tâches, en jeu comme en bureautique.
La souris affiche une grande réactivité grâce à son capteur précis. Les boutons hybrides offrent une sensation agréable pour enchaîner les actions, même lors de longues sessions. Elle se démarque par sa polyvalence et sa prise en main naturelle.
- Capteur optique HERO 25K précis, suivi jusqu'à 25 600 DPI
- Technologie sans fil Lightspeed réactive, latence inférieure à 1 ms
- Boutons principaux hybrides LIGHTFORCE pour 90 millions de clics
- Éclairage RVB personnalisable via LightSync
- Poids maîtrisé de 106 g pour une prise en main confortable
- Réservée principalement à un usage gaming ou bureautique intensif
- Ambidextrie limitée, pensée pour droitiers
Une souris sans fil confortable et précise
La souris se glisse facilement sur le bureau sans câble gênant. Elle s'adapte à un usage prolongé, que ce soit pour du jeu ou des tâches de bureautique exigeantes. Les boutons hybrides LIGHTFORCE, mélange d'éléments mécaniques et optiques, contribuent à une utilisation rapide et fiable dans les moments où chaque clic compte. Le rétroéclairage personnalisable apporte une touche de couleur, sans nuire à l'autonomie. On peut trouver que l'éclairage, parfois discret, rend le suivi plus agréable le soir ou dans un environnement tamisé.
Le capteur HERO 25K suit les mouvements avec précision, même lors de gestes rapides sur de grandes surfaces. Cette précision rassure pour le jeu, mais elle permet aussi d'être efficace dans des applications graphiques ou lors de retouches photo. Certains diront que la prise USB-C pour la recharge est un vrai plus, surtout si l'on partage le chargeur avec d'autres appareils récents à la maison ou au travail.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🔥Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- pCloud 5 To + Encryption + pCloud Pass à 599 € (-62%)
Un tarif compétitif pour une expérience complète
Amazon affiche la Logitech G502 X Plus à 89,99 €, un prix adapté à ceux qui cherchent un modèle fiable pour une utilisation régulière. Ce positionnement reste attractif face à la concurrence dans cette gamme.
L'autonomie annoncée et la compatibilité multiplateforme sécurisent l'achat pour un usage varié, au bureau ou à la maison.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.