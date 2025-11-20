La souris se glisse facilement sur le bureau sans câble gênant. Elle s'adapte à un usage prolongé, que ce soit pour du jeu ou des tâches de bureautique exigeantes. Les boutons hybrides LIGHTFORCE, mélange d'éléments mécaniques et optiques, contribuent à une utilisation rapide et fiable dans les moments où chaque clic compte. Le rétroéclairage personnalisable apporte une touche de couleur, sans nuire à l'autonomie. On peut trouver que l'éclairage, parfois discret, rend le suivi plus agréable le soir ou dans un environnement tamisé.

Le capteur HERO 25K suit les mouvements avec précision, même lors de gestes rapides sur de grandes surfaces. Cette précision rassure pour le jeu, mais elle permet aussi d'être efficace dans des applications graphiques ou lors de retouches photo. Certains diront que la prise USB-C pour la recharge est un vrai plus, surtout si l'on partage le chargeur avec d'autres appareils récents à la maison ou au travail.