Vous voulez un nouveau PC portable pour Noël ? C'est le moment ou jamais ! Amazon propose des deals de folie sur toutes les meilleures marques avec des réductions jusqu'à -50%. Voici le top 10 des deals à saisir !
Amazon fait des folies cette semaine avec des offres absolument folles sur les PC portables et les tablettes. Dell, Asus, Microsoft, Apple… toutes les plus grandes marques sont disponibles avec des réductions jusqu'à -50%. En plus, ce sont d'excellents modèles : on retrouve ainsi des PC Copilot+ pensés pour l'IA, des PC gamers avec puce Nvidia RTX dernière génération et des iPad avec puce M4 ! Envie d'en profiter ? On vous présente les 10 meilleurs deals ci-dessous.
Les 10 promos chocs à saisir sur les PC & tablettes
- Tablette Android Nakalzz 128 Go à 72,19 € au lieu de 79,99 €
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 à 229 € au lieu de 429 €
- PC portable 15,6" HP 15-fc0006sf FHD à 369 € au lieu de 499 €
- PC portable Dell Inspiron 16 à 579 € au lieu de 849 €
- PC portable ASUS Vivobook X1704VA à 599,99 € au lieu de 699,99 €
- PC gamer ASUS TUF A15 (RTX 4050) à 799,99 € au lieu de 899,99 €
- PC gamer Alienware 16 (RTX 5060) à 999,99 € au lieu de 1249,99 €
- PC portable Microsoft Surface Copilot+ à 1099,99 € au lieu de 1899,99 €
- PC portable Dell XPS 13 (9350) à 1249 € au lieu de 1499,99 €
- Apple iPad Pro 13 (M4) à 1866 € au lieu de 2505,77 €
Pourquoi ces promos méritent votre attention ?
La sélection du jour rassemble plusieurs catégories de produits particulièrement recherchées à l’occasion du Black Friday, avec des écarts de prix rarement observés en dehors de cette période. Les réductions appliquées concernent aussi bien l’entrée de gamme abordable, comme la tablette Nakalzz, que des références premium telles que l’iPad Pro M4 ou le Dell XPS 13. Les PC portables équipés de GPU RTX, comme les ASUS TUF A15 et Alienware 16, profitent eux aussi de remises substantielles, idéales pour les gamers qui veulent un ordinateur puissant sans dépasser la barre symbolique des 1 000 euros. En combinant autant de profils d’utilisateurs — étudiants, télétravailleurs, créatifs, joueurs, familles — Amazon propose un ensemble extrêmement équilibré, où chacun peut trouver une vraie bonne affaire en fonction de son budget.
Amazon, champion des bonnes affaires
durant le Black Friday
Chaque année, Amazon confirme sa place de leader en matière de promotions Black Friday grâce à la variété de son catalogue et à la puissance de ses réductions. L’enseigne multiplie les ventes flash, renouvelle ses offres plusieurs fois par jour et parvient à afficher des prix très agressifs sur les produits stars du moment, souvent en dessous des principaux marchands français. Ce dynamisme s’accompagne d’une expérience d’achat fluide, d’un service client réactif et de délais de livraison courts, ce qui en fait l’un des sites les plus fiables pour préparer ses achats de fin d’année. Qu’il s’agisse de renouveler un PC vieillissant, de s’offrir une nouvelle tablette ou de faire un cadeau premium, Amazon reste l’un des acteurs les plus compétitifs durant toute la période du Black Friday.
