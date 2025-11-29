Pour les budgets les plus divers, ce Black Friday est bienvenu afin de renforcer la cybersécurité, des petits comme des grands. A l'occasion de cette campagne promotionnelle, le prix mensuel de la suite Qustodio Complète chute, à partir de 3,17€/mois.

Concrètement, pour votre première année d'abonnement, vous bénéficiez donc d'une réduction de -50%, calculée à partir de la tarification annuelle en vigueur pour l'année 2025.

Pour en profiter, entre les 27 et 30 novembre 2025, c'est tout simple : vous n'avez qu'à renseigner le code promo BLASTOFF50 avant de conclure votre achat. A toutes fins utiles, un essai gratuit de 30 jours est également disponible.