Le Black Friday 2025, c'est non seulement une belle opportunité pour faire des économies, mais aussi pour vous équiper avec des solutions de qualité. Voilà donc le moment opportun pour éprouver les services du contrôle parental de Qustodio !
Pour les budgets les plus divers, ce Black Friday est bienvenu afin de renforcer la cybersécurité, des petits comme des grands. A l'occasion de cette campagne promotionnelle, le prix mensuel de la suite Qustodio Complète chute, à partir de 3,17€/mois.
Concrètement, pour votre première année d'abonnement, vous bénéficiez donc d'une réduction de -50%, calculée à partir de la tarification annuelle en vigueur pour l'année 2025.
Pour en profiter, entre les 27 et 30 novembre 2025, c'est tout simple : vous n'avez qu'à renseigner le code promo BLASTOFF50 avant de conclure votre achat. A toutes fins utiles, un essai gratuit de 30 jours est également disponible.
Les points forts de Qustodio :
- Approche pédagogique
- Interactivité entre les différents appareils connectés
- Dimension intuitive
Qustodio vous propose un service aussi efficace que modulable…
…et va vous réconcilier avec le contrôle parental
Ah, le fameux contrôle parental, celui que les adultes pensent administrer, celui que les enfants prennent un malin plaisir à contourner… et finalement, sans gain efficace en cybersécurité. Qustodio a décidé de retourner ce problème en faisant de sa solution de contrôle parental, un atout efficace pour petits et grands.
Aussi, pour mieux comprendre pourquoi ce logiciel se classe parmi les meilleurs dans sa catégorie en 2025 selon l'avis indépendant de Clubic, il faut regarder du côté de son fonctionnement.
Les parents profitent d'un pouvoir d'administration complet… sur des appareils aussi variés que les ordinateurs, mais aussi les smartphones, voire les tablettes. Grâce à la dimension intuitive des applications disponibles pour ces différents appareils connectés du quotidien, vous pouvez aisément définir vos paramètres.
Blocage de certaines catégories de site Web, temps d'écran, mais aussi une alerte en cas de tentative de connexion à un site Internet jugé sensible : vous avez la main, mais vous demeurez dans la communication.
En effet, l'un des points forts de Qustodio est l'interaction entre les différents appareils de la famille. Prenons un exemple concret avec le temps d'écran. En général, vous paramétrez le fait que votre enfant ne puisse utiliser son smartphone que 45 minutes par soir.
Cependant, il doit réaliser, ce mercredi, un exposé avec d'autres camarades, et a donc, aussi exceptionnellement que légitimement, besoin de communiquer avec eux pour parfaire son travail.
Même si vous avez, par exemple, oublier de reparamétrer votre app', Qustodio vous alerte simplement. Le dépassement du temps d'écran approche, souhaitez-vous l'augmenter ? Et vous voilà prêt à répondre favorablement à cette requête.
Toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un tel service… et bien plus encore !
La dimension intuitive, comme pédagogique de Qustodio est donc un allié pour vous aider à faire du contrôle parental, un compagnon mieux perçu par la jeunesse au quotidien.
Affinez, bien évidemment, vos paramètres en fonction de vos besoins : filtrage des appels et SMS, notamment de la liste de contacts, géolocalisation de l'appareil, surveillance des réseaux sociaux. Qustodio se déploie sur plusieurs fronts, de manière innovante.
Par exemple, sous Android, votre enfant dispose d'un bouton d'alerte. Un simple clic, et il peut ainsi vous solliciter lorsque quelque chose lui échappe, ou une situation complexe apparait.
Ainsi, avec le code promo BLASTOFF50 disponible pour ce Black Friday 2025, mettez dès à présent Qustodio à l'épreuve, à moindres frais.
