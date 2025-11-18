Le Black Friday se poursuit avec une remise intéressante chez Amazon. L’Alienware AW3225QF devient plus accessible et représente une option solide pour améliorer son installation de jeu.
Le Black Friday continue d’apporter des offres intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur installation de jeu. Amazon affiche aujourd’hui l’écran Alienware AW3225QF à 725,98 €, contre 1 119 € en temps normal, via un lien affilié disponible juste ici￼.
Ce modèle 32 pouces QD-OLED vise un usage orienté gaming avec sa définition 4K, son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse très court. L’affichage bénéficie en plus d’un contraste élevé, d’une colorimétrie riche et d’une compatibilité avancée avec les technologies récentes. Cette promotion offre l’occasion de découvrir l’un des écrans les plus complets de sa catégorie à un prix nettement plus accessible.
Pourquoi choisir l’Alienware AW3225QF ?
- Fluidité renforcée en 4K 240 Hz
- Contraste élevé grâce au QD-OLED
- Compatibilité complète PC et consoles
Une dalle QD-OLED pensée pour la fluidité et la précision
La dalle QD-OLED constitue le principal atout de ce modèle. Elle combine une définition 4K avec un très haut niveau de contraste permettant de bénéficier d’images détaillées dans toutes les scènes, y compris les environnements sombres. Ce type de technologie aide aussi à conserver une bonne lisibilité dans les variations de lumière.
Le taux de rafraîchissement de 240 Hz apporte un gain notable pour les jeux rapides. Les déplacements apparaissent plus nets et plus réactifs. Le temps de réponse annoncé à 0,03 ms contribue également à limiter les traces de mouvement, ce qui est utile pour les jeux compétitifs.
La compatibilité NVIDIA G-SYNC vient renforcer la stabilité de l’image. Elle réduit les déchirures et améliore la fluidité lorsque le nombre d’images varie selon les séquences. L’ensemble crée un rendu cohérent pensé pour une expérience de jeu confortable et précise.
Un écran adapté aux usages modernes et aux consoles next-gen
L’écran mise aussi sur une connectique variée pour couvrir différents besoins. Les ports HDMI 2.1 permettent de profiter des consoles de dernière génération en 4K jusqu’à 120 Hz avec VRR et faible latence automatique. Ces options facilitent l’utilisation de l’écran pour un setup aussi bien PC que console.
La présence de l’eARC simplifie l’ajout d’un système audio externe. Une barre de son compatible peut être reliée en limitant les câbles, ce qui contribue à un espace de jeu plus épuré. Le port USB-C et les différents USB intégrés complètent le dispositif pour connecter facilement accessoires et périphériques.
Le confort d’usage n’est pas oublié. La courbure 1700R aide à centrer le regard et à limiter les mouvements de tête sur de longues sessions. La colorimétrie couvre un vaste espace (DCI-P3 à 99 %), ce qui peut convenir aux créateurs de contenu. Enfin, la réduction de lumière bleue ComfortView Plus offre une lecture plus douce pour les yeux, utile pour les sessions prolongées.
