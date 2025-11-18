La dalle QD-OLED constitue le principal atout de ce modèle. Elle combine une définition 4K avec un très haut niveau de contraste permettant de bénéficier d’images détaillées dans toutes les scènes, y compris les environnements sombres. Ce type de technologie aide aussi à conserver une bonne lisibilité dans les variations de lumière.

Le taux de rafraîchissement de 240 Hz apporte un gain notable pour les jeux rapides. Les déplacements apparaissent plus nets et plus réactifs. Le temps de réponse annoncé à 0,03 ms contribue également à limiter les traces de mouvement, ce qui est utile pour les jeux compétitifs.

La compatibilité NVIDIA G-SYNC vient renforcer la stabilité de l’image. Elle réduit les déchirures et améliore la fluidité lorsque le nombre d’images varie selon les séquences. L’ensemble crée un rendu cohérent pensé pour une expérience de jeu confortable et précise.