Le forfait mobile Le neuf de Syma se distingue d’abord par son volume de data extrêmement confortable : avec 150 Go, vous pouvez streamer en HD, jouer en ligne, télétravailler ou partager la connexion sans vous poser de questions. Le mode modem est d’ailleurs autorisé, parfait pour remplacer ponctuellement une box.

À l’étranger, Syma inclut 32 Go depuis l’Union européenne et les DOM, un volume très supérieur à la moyenne des offres dans cette gamme de prix. De quoi utiliser GPS, réseaux sociaux, mails ou streaming léger sans stress.

Le forfait inclut également les appels vers 100 destinations internationales, un atout rare qui séduira les expatriés ou ceux qui ont des proches à l’étranger. Le tout repose sur le réseau SFR en 4G, 4G+ et 5G, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en zones couvertes. Syma ajoute aussi des options utiles : 5 Go ou 10 Go supplémentaires, appels internationaux renforcés, ou encore une option USA.

Pour un forfait à moins de 10 €, la combinaison data + internationale + 5G le place clairement parmi les meilleures propositions actuelles.