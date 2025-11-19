Un forfait mobile 5G riche en data sous la barre des 10 € ? C’est la promesse du forfait Le neuf de Syma Mobile, proposé à seulement 9,99 €/mois, sans engagement, avec 150 Go, appels/SMS/MMS illimités et 32 Go en Europe/DOM.

Un forfait mobile très costaud pour moins de 10 €

Avec la concurrence qui repart de plus belle sur la 5G, Syma dégaine un forfait extrêmement compétitif, pensé pour les gros utilisateurs de data. Pour 9,99 € par mois, vous disposez de 150 Go en France, de 32 Go depuis l’Europe/DOM et d’appels/SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE. Mieux encore : les appels internationaux vers 100 destinations sont inclus, un avantage rarement proposé sur ce segment de prix.

Sans engagement, ce forfait est idéal pour tester ou changer librement de plan mobile.

Trois bonnes raisons de choisir le forfait mobile Syma 150 Go

  • Un prix imbattable pour 150 Go et de la 5G
  • Appels internationaux inclus vers 100 destinations
  • Sans engagement + 32 Go depuis l’UE/DOM pour voyager sereinement

Une offre ultra-complète pensée pour un usage intensif

Le forfait mobile Le neuf de Syma se distingue d’abord par son volume de data extrêmement confortable : avec 150 Go, vous pouvez streamer en HD, jouer en ligne, télétravailler ou partager la connexion sans vous poser de questions. Le mode modem est d’ailleurs autorisé, parfait pour remplacer ponctuellement une box.

À l’étranger, Syma inclut 32 Go depuis l’Union européenne et les DOM, un volume très supérieur à la moyenne des offres dans cette gamme de prix. De quoi utiliser GPS, réseaux sociaux, mails ou streaming léger sans stress.

Le forfait inclut également les appels vers 100 destinations internationales, un atout rare qui séduira les expatriés ou ceux qui ont des proches à l’étranger. Le tout repose sur le réseau SFR en 4G, 4G+ et 5G, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en zones couvertes. Syma ajoute aussi des options utiles : 5 Go ou 10 Go supplémentaires, appels internationaux renforcés, ou encore une option USA.

Pour un forfait à moins de 10 €, la combinaison data + internationale + 5G le place clairement parmi les meilleures propositions actuelles.

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

9,99€

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Syma Mobile

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

32Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

100

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Options

eSIM

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

Un prix canon et une vraie opportunité à saisir maintenant

Difficile de trouver mieux que 9,99 € par mois pour une offre aussi généreuse. La plupart des concurrents proposent 120 à 150 Go au même tarif… mais sans appels internationaux inclus, et souvent avec moins de data depuis l’UE/DOM.

Ici, l’économie est réelle : on parle d’un forfait qui se compare facilement à des offres habituellement situées entre 12 et 15 € sur le marché. Syma le propose sans engagement, sans hausse après quelques mois, et avec la liberté de résilier à tout moment. Une vraie bonne affaire, surtout dans un contexte où les prix des forfaits remontent régulièrement.

Comme souvent avec les offres mobiles agressives, cette tarification peut évoluer : l’occasion est donc idéale pour changer de forfait au bon moment.

✅ Notre avis sur le forfait mobile Syma 150 Go

Pour moins de 10 €, Syma propose l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment : 150 Go, 5G, 32 Go en Europe/DOM, appels/SMS/MMS illimités et appels internationaux inclus.

Sans engagement et basé sur le réseau SFR, ce forfait coche toutes les cases, que vous soyez gros consommateur de data, souvent en déplacement ou que vous appeliez à l’international. Une offre à forte valeur ajoutée qu’il serait dommage de laisser passer.

