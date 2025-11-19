Un forfait mobile 5G riche en data sous la barre des 10 € ? C’est la promesse du forfait Le neuf de Syma Mobile, proposé à seulement 9,99 €/mois, sans engagement, avec 150 Go, appels/SMS/MMS illimités et 32 Go en Europe/DOM.
Un forfait mobile très costaud pour moins de 10 €
Avec la concurrence qui repart de plus belle sur la 5G, Syma dégaine un forfait extrêmement compétitif, pensé pour les gros utilisateurs de data. Pour 9,99 € par mois, vous disposez de 150 Go en France, de 32 Go depuis l’Europe/DOM et d’appels/SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE. Mieux encore : les appels internationaux vers 100 destinations sont inclus, un avantage rarement proposé sur ce segment de prix.
Sans engagement, ce forfait est idéal pour tester ou changer librement de plan mobile.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait mobile Syma 150 Go
- Un prix imbattable pour 150 Go et de la 5G
- Appels internationaux inclus vers 100 destinations
- Sans engagement + 32 Go depuis l’UE/DOM pour voyager sereinement
Une offre ultra-complète pensée pour un usage intensif
Le forfait mobile Le neuf de Syma se distingue d’abord par son volume de data extrêmement confortable : avec 150 Go, vous pouvez streamer en HD, jouer en ligne, télétravailler ou partager la connexion sans vous poser de questions. Le mode modem est d’ailleurs autorisé, parfait pour remplacer ponctuellement une box.
À l’étranger, Syma inclut 32 Go depuis l’Union européenne et les DOM, un volume très supérieur à la moyenne des offres dans cette gamme de prix. De quoi utiliser GPS, réseaux sociaux, mails ou streaming léger sans stress.
Le forfait inclut également les appels vers 100 destinations internationales, un atout rare qui séduira les expatriés ou ceux qui ont des proches à l’étranger. Le tout repose sur le réseau SFR en 4G, 4G+ et 5G, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en zones couvertes. Syma ajoute aussi des options utiles : 5 Go ou 10 Go supplémentaires, appels internationaux renforcés, ou encore une option USA.
Pour un forfait à moins de 10 €, la combinaison data + internationale + 5G le place clairement parmi les meilleures propositions actuelles.
Forfait 5G Syma Mobile 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Syma Mobile
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
32Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
100
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Un prix canon et une vraie opportunité à saisir maintenant
Difficile de trouver mieux que 9,99 € par mois pour une offre aussi généreuse. La plupart des concurrents proposent 120 à 150 Go au même tarif… mais sans appels internationaux inclus, et souvent avec moins de data depuis l’UE/DOM.
Ici, l’économie est réelle : on parle d’un forfait qui se compare facilement à des offres habituellement situées entre 12 et 15 € sur le marché. Syma le propose sans engagement, sans hausse après quelques mois, et avec la liberté de résilier à tout moment. Une vraie bonne affaire, surtout dans un contexte où les prix des forfaits remontent régulièrement.
Comme souvent avec les offres mobiles agressives, cette tarification peut évoluer : l’occasion est donc idéale pour changer de forfait au bon moment.
✅ Notre avis sur le forfait mobile Syma 150 Go
Pour moins de 10 €, Syma propose l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment : 150 Go, 5G, 32 Go en Europe/DOM, appels/SMS/MMS illimités et appels internationaux inclus.
Sans engagement et basé sur le réseau SFR, ce forfait coche toutes les cases, que vous soyez gros consommateur de data, souvent en déplacement ou que vous appeliez à l’international. Une offre à forte valeur ajoutée qu’il serait dommage de laisser passer.