À l’occasion du Black Friday, MOVA met en avant l’un de ses modèles les plus avancés, pensé pour offrir un nettoyage autonome complet et sans effort.
Une offre spéciale qui devrait attirer l’attention de tous ceux qui souhaitent équiper leur foyer d’un robot haut de gamme, performant et intelligent.
MOVA s’est imposé ces dernières années comme l’un des nouveaux acteurs les plus ambitieux du marché des robots nettoyeurs, avec une vision centrée sur l’innovation pratique et l’autonomie intelligente.
Pour le Black Friday, la marque propose une promotion particulièrement attractive sur son modèle phare, le V50 Ultra Complete, désormais affiché à 849 € avec un kit d’accessoires d’une valeur de 199 € offert, soit 350 € de réduction du 14 novembre au 1er décembre pour le coloris blanc et du 20 novembre au 1er décembre pour le coloris noir. C'est l'occasion de s’équiper d’un appareil complet, pensé pour gérer l’entretien du foyer du sol au plafond, sans effort quotidien.
Pourquoi choisir le MOVA V50 Ultra Complete ?
- Aspiration 24 000 Pa
- Navigation AI SmartSight™
- Station OmniDry™ autonome
MOVA V50 Ultra Complete : puissance, précision et autonomie totale
Le V50 Ultra Complete fait partie de ces robots conçus pour répondre aux besoins d’un foyer moderne, où les surfaces varient et où la présence d’animaux domestiques impose une gestion plus fine de la poussière et des poils. MOVA mise ici sur une puissance d’aspiration TurboForce7™ de 24 000 Pa, capable de retirer les débris incrustés dans les tapis comme les saletés plus légères du quotidien. Son système de navigation AI SmartSight™ identifie et contourne les obstacles en temps réel, évitant câbles, jouets ou gamelles, pour un nettoyage fluide et cohérent dans chaque pièce.
La finesse de son boîtier (89 mm) est permise par son LiDAR rétractable FlexScope™, qui lui permet de se glisser sous les meubles bas tout en conservant une cartographie précise de son environnement. Grâce à la technologie StepMaster™, il franchit des seuils jusqu’à 6 cm, ce qui garantit une continuité de nettoyage même dans les foyers multi-niveaux ou avec plusieurs zones séparées. À cela s’ajoute un système de lavage avancé : le double réservoir DuoSolution™ diffuse des solutions adaptées pour dissoudre les taches persistantes et neutraliser les odeurs, notamment celles causées par les animaux.
Le cycle d’entretien est largement automatisé grâce à la station OmniDry™, qui lave et sèche les tampons en une heure seulement. Le robot est ainsi toujours prêt pour une nouvelle session sans intervention manuelle, ce qui en fait un allié particulièrement fiable au quotidien. Disponible en noir et en blanc, le V50 Ultra Complete s’intègre facilement à tous les intérieurs et bénéficie d’une garantie de trois ans, soulignant la volonté de la marque de proposer un produit durable et robuste.
