La finesse de son boîtier (89 mm) est permise par son LiDAR rétractable FlexScope™, qui lui permet de se glisser sous les meubles bas tout en conservant une cartographie précise de son environnement. Grâce à la technologie StepMaster™, il franchit des seuils jusqu’à 6 cm, ce qui garantit une continuité de nettoyage même dans les foyers multi-niveaux ou avec plusieurs zones séparées. À cela s’ajoute un système de lavage avancé : le double réservoir DuoSolution™ diffuse des solutions adaptées pour dissoudre les taches persistantes et neutraliser les odeurs, notamment celles causées par les animaux.

Le cycle d’entretien est largement automatisé grâce à la station OmniDry™, qui lave et sèche les tampons en une heure seulement. Le robot est ainsi toujours prêt pour une nouvelle session sans intervention manuelle, ce qui en fait un allié particulièrement fiable au quotidien. Disponible en noir et en blanc, le V50 Ultra Complete s’intègre facilement à tous les intérieurs et bénéficie d’une garantie de trois ans, soulignant la volonté de la marque de proposer un produit durable et robuste.