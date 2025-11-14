Le MOVA M50 Ultra a été conçu pour offrir une expérience de nettoyage complète, rapide et intuitive. Son bras robotisé EdgeCoverage™ est l’une de ses innovations phares : il racle et aspire le long des murs et dans les recoins, garantissant un nettoyage sans aucun espace oublié. Lorsqu’on tire l’appareil vers soi, il élimine instantanément les résidus d’eau, un vrai plus pour les sols durs.

La poignée Flex-Master Pro, première poignée pliable et extensible au monde certifiée par Frost & Sullivan, transforme l’ergonomie du nettoyage. Fini les contorsions pour passer sous les meubles : l’appareil se glisse à plat jusqu’à 13–14 cm de hauteur, tout en conservant sa puissance maximale.

Autre atout marquant : le système Smart Gliding Power Assist ajuste automatiquement l’assistance en fonction du sol et des habitudes de l’utilisateur. Résultat : une glisse fluide, presque autopropulsée, qui réduit l’effort même lors d’un nettoyage intensif.

Enfin, MOVA a intégré une véritable station d’hygiène. Le rouleau est lavé à 100 °C, stérilisé à 99,99 %, puis séché en seulement 5 minutes grâce à de l’air chaud à 90 °C. La solution de nettoyage est quant à elle distribuée automatiquement, et un stick désodorisant neutralise les odeurs jusqu’à 7 jours.