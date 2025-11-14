Le MOVA M50 Ultra, tout juste lancé et déjà considéré comme l’un des modèles les plus innovants de l’année, bénéficie d’une promotion exceptionnelle pour le Black Friday. Il combine puissance, technologie d’automatisation et confort d’utilisation pour offrir un nettoyage haut de gamme, presque sans effort.
Le MOVA M50 Ultra, la nouvelle référence du nettoyage domestique
Alors que le Black Friday s’installe et que les offres se multiplient, peu de produits parviennent vraiment à se démarquer. Le tout nouveau MOVA M50 Ultra en fait pourtant partie.
Cet aspirateur balai haut de gamme se positionne comme une véritable révolution : puissance de 22 000 Pa, bras robotisé 0-Gap Cleaning, poignée pliable Flex-Master Pro certifiée, automatisations intelligentes, système de lavage à 100 °C… Le tout est actuellement proposé en forte promotion, un moment idéal pour s’équiper.
Trois bonnes raisons de choisir le MOVA M50 Ultra
- Une technologie d’avant-garde introuvable ailleurs : bras robotisé, poignée pliable, assistance intelligente : un concentré d’innovation.
- Une efficacité maximale au quotidien : 22 000 Pa, 20 N de pression, nettoyage des bords sans espace oublié, lavage et séchage automatiques.
- Un confort d’utilisation inédit : glisse intelligente avant/arrière, portée à plat sous les meubles, entretien autonome.
Un aspirateur qui combine puissance, automatisation et ergonomie
Le MOVA M50 Ultra a été conçu pour offrir une expérience de nettoyage complète, rapide et intuitive. Son bras robotisé EdgeCoverage™ est l’une de ses innovations phares : il racle et aspire le long des murs et dans les recoins, garantissant un nettoyage sans aucun espace oublié. Lorsqu’on tire l’appareil vers soi, il élimine instantanément les résidus d’eau, un vrai plus pour les sols durs.
La poignée Flex-Master Pro, première poignée pliable et extensible au monde certifiée par Frost & Sullivan, transforme l’ergonomie du nettoyage. Fini les contorsions pour passer sous les meubles : l’appareil se glisse à plat jusqu’à 13–14 cm de hauteur, tout en conservant sa puissance maximale.
Autre atout marquant : le système Smart Gliding Power Assist ajuste automatiquement l’assistance en fonction du sol et des habitudes de l’utilisateur. Résultat : une glisse fluide, presque autopropulsée, qui réduit l’effort même lors d’un nettoyage intensif.
Enfin, MOVA a intégré une véritable station d’hygiène. Le rouleau est lavé à 100 °C, stérilisé à 99,99 %, puis séché en seulement 5 minutes grâce à de l’air chaud à 90 °C. La solution de nettoyage est quant à elle distribuée automatiquement, et un stick désodorisant neutralise les odeurs jusqu’à 7 jours.
Un prix Black Friday qui change tout
Le MOVA M50 Ultra afficherait normalement un tarif de 599 €, cohérent avec ses technologies avancées et sa qualité haut de gamme. À l’occasion du Black Friday, il tombe à 429 €, soit 170 € d’économie, une réduction rare sur un produit tout juste arrivé sur le marché.
Cette baisse rend l’appareil particulièrement attractif pour celles et ceux qui cherchent un aspirateur premium sans payer le prix fort. D’autant qu’il bénéficie d’une garantie de 3 ans, un argument rassurant pour un appareil innovant et richement équipé.
L’offre est limitée dans le temps et risque de partir rapidement, notamment en raison de la forte demande sur les appareils de nettoyage haut de gamme durant le Black Friday.
✅ Notre avis sur le MOVA M50 Ultra
Le MOVA M50 Ultra n’est pas un aspirateur comme les autres : il combine puissance brute, automatisation complète et innovations ergonomiques uniques. Sa glisse intelligente, son bras robotisé et son système de lavage à 100 °C en font un produit réellement différenciant. Avec la promotion actuelle, c’est l’un des meilleurs rapports technologie/prix du moment.
Le Black Friday MOVA continu par ici :
- Le robot tondeuse MOVA 1000 à 749€ au lieu de 1 199€
- L'aspirateur robot V50 Ultra Complete à 849€ au lieu de 1 199€