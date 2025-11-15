À l’approche du Black Friday, MOVA prépare une offre particulièrement attractive autour de sa tondeuse connectée la plus populaire.
Un modèle pensé pour simplifier l’entretien du jardin et offrir une expérience entièrement autonome, idéale pour préparer la prochaine saison en toute sérénité.
Avec une gamme centrée sur l’innovation et les usages réels du quotidien, MOVA s’est rapidement fait une place parmi les solutions de jardin connectées les plus intéressantes du marché. Pour le Black Friday, la marque met en avant son MOVA 1000, une tondeuse intelligente conçue pour entretenir la pelouse sans effort. Habituellement proposée plus cher, elle s’affiche exceptionnellement à 749 €, soit le prix le plus bas de l’année, pour une durée limitée. Une opportunité parfaite pour moderniser son jardin avant la prochaine saison.
Pourquoi choisir le robot tondeuse MOVA 1000 ?
- Navigation UltraView™ 3D LiDAR
- Aucune installation de câble périphérique
- Contrôle complet via MOVAhome
MOVA 1000 : une tondeuse intelligente pensée pour tous les terrains
Le MOVA 1000 est conçu pour offrir un entretien précis et automatisé de la pelouse, sans les contraintes habituelles des tondeuses robotisées traditionnelles. Grâce à son système de navigation UltraView™ 3D LiDAR, il détecte son environnement en temps réel et cartographie la pelouse avec une précision remarquable, le tout sans installation de câbles périphériques ni équipements supplémentaires. Cette approche simplifie drastiquement la configuration initiale et garantit une utilisation accessible, même pour les personnes qui découvrent ce type de produit.
Son schéma de tonte en U assure une couverture régulière, sans zones oubliées, tandis que son système d’évitement intelligent gère naturellement les obstacles du jardin. Les pneus tout-terrain offrent une bonne stabilité et une adhérence efficace, y compris sur les surfaces irrégulières ou les pentes légères. À cela s’ajoute un pilotage complet via l’application MOVAhome, qui permet de définir des zones de tonte, limiter certaines zones sensibles ou programmer des routines saisonnières adaptées à la croissance de la pelouse.
Pensé pour une utilisation toute l’année, le MOVA 1000 s’appuie sur des capteurs de pluie et d’arrêt instantané pour s’adapter aux conditions météo, garantissant sécurité et fiabilité. Son fonctionnement silencieux et autonome permet de maintenir un jardin propre sans surveillance ni effort. Comme l’ensemble des produits de la marque, il bénéficie d’une garantie de 3 ans, pour une utilisation durable et tranquille au fil des saisons.
