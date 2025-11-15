Son schéma de tonte en U assure une couverture régulière, sans zones oubliées, tandis que son système d’évitement intelligent gère naturellement les obstacles du jardin. Les pneus tout-terrain offrent une bonne stabilité et une adhérence efficace, y compris sur les surfaces irrégulières ou les pentes légères. À cela s’ajoute un pilotage complet via l’application MOVAhome, qui permet de définir des zones de tonte, limiter certaines zones sensibles ou programmer des routines saisonnières adaptées à la croissance de la pelouse.

Pensé pour une utilisation toute l’année, le MOVA 1000 s’appuie sur des capteurs de pluie et d’arrêt instantané pour s’adapter aux conditions météo, garantissant sécurité et fiabilité. Son fonctionnement silencieux et autonome permet de maintenir un jardin propre sans surveillance ni effort. Comme l’ensemble des produits de la marque, il bénéficie d’une garantie de 3 ans, pour une utilisation durable et tranquille au fil des saisons.