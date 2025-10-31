Avec les nouveaux outils d’Adobe, vous n’avez jamais eu autant de liberté pour créer. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, vos idées prennent vie en quelques secondes. Une photo à retoucher, un fond à remplacer, un décor à étendre ? Il vous suffit de décrire ce que vous imaginez, et Firefly ou Adobe Sensei s’en chargent pour vous.

Finies les heures passées sur les détails techniques : l’IA simplifie chaque étape pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel — votre vision. Vous esquissez, vous ajustez, vous inventez ; le logiciel, lui, s’occupe du reste. Chaque clic devient une source d’inspiration, chaque idée une image concrète. Avec le Creative Cloud, votre créativité trouve enfin un terrain sans limite, où tout devient possible… plus vite, plus simplement, plus naturellement.