Profitez d’une offre fibre imbattable à seulement 19,99 €/mois avec la RED Box de SFR, sans engagement et 100 % personnalisable. Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays, appli TV incluse et jusqu’à 100 € remboursés sur vos frais de résiliation. Une opportunité à saisir dès maintenant !
Une offre fibre flexible et performante pour tous les foyers
En pleine période où la fibre devient indispensable pour le télétravail, le streaming ou le gaming, RED by SFR propose une offre complète et accessible à tous : la RED Box Fibre.
Pour seulement 19,99 €/mois, profitez d’une connexion très haut débit (jusqu’à 1 Gb/s), du Wi-Fi 5 performant et des appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays. Le tout, sans engagement et avec la possibilité d’ajouter le Smart Wi-Fi 6 ou le décodeur Connect TV pour une expérience encore plus fluide.
Trois bonnes raisons de choisir la RED Box Fibre
- 💰 Un prix canon à 19,99 €/mois, sans hausse après 12 mois
- ⚡ Un débit jusqu’à 1 Gb/s, idéal pour le streaming, les jeux et le télétravail
- 🕒 Sans engagement et 100 € remboursés sur vos frais de résiliation
Détails de l’offre : tout ce que comprend la RED Box
La RED Box Fibre inclut un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, avec un Wi-Fi 5 performant.
Vous pouvez personnaliser votre offre avec des options simples :
- Wi-Fi 6 + répéteur Smart Wi-Fi pour une couverture totale (+3 €/mois)
- Appels illimités vers les mobiles de France (offert en ce moment, valeur 5 €/mois)
- Connect TV Android avec 4K HDR, Dolby Vision et Chromecast intégré (+3 €/mois)
- Application RED TV avec 35 chaînes incluses et plus de 300 chaînes disponibles en option.
La box s’installe facilement, en trois étapes simples, et vous bénéficiez d’un accompagnement complet pour le raccordement à la fibre.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Un tarif imbattable pour une offre premium
Là où la concurrence affiche souvent des forfaits à 29,99 € ou plus, RED by SFR tire son épingle du jeu avec un prix fixe de 19,99 €/mois, sans engagement. Pas d’augmentation après un an, pas de frais cachés : une offre claire et durable.
En prime, jusqu’à 100 € vous sont remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Mais attention : ces conditions avantageuses sont disponibles pour une durée limitée.
✅ Notre avis sur la RED Box Fibre
La RED Box Fibre coche toutes les cases : prix bas, haut débit, personnalisation et flexibilité. C’est la solution idéale pour profiter de la fibre sans se ruiner, tout en restant libre de changer à tout moment.
On apprécie particulièrement la simplicité de l’installation, le remboursement de 100 €, et les options Wi-Fi 6 et TV 4K accessibles à petit prix. Bref, une offre imbattable à saisir sans attendre !