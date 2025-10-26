Profitez d’une offre fibre imbattable à seulement 19,99 €/mois avec la RED Box de SFR, sans engagement et 100 % personnalisable. Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays, appli TV incluse et jusqu’à 100 € remboursés sur vos frais de résiliation. Une opportunité à saisir dès maintenant !

La fibre à 19,99 €/mois avec RED : performance, flexibilité et économies © Shutterstock
La fibre à 19,99 €/mois avec RED : performance, flexibilité et économies © Shutterstock

Une offre fibre flexible et performante pour tous les foyers

En pleine période où la fibre devient indispensable pour le télétravail, le streaming ou le gaming, RED by SFR propose une offre complète et accessible à tous : la RED Box Fibre.

Pour seulement 19,99 €/mois, profitez d’une connexion très haut débit (jusqu’à 1 Gb/s), du Wi-Fi 5 performant et des appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays. Le tout, sans engagement et avec la possibilité d’ajouter le Smart Wi-Fi 6 ou le décodeur Connect TV pour une expérience encore plus fluide.

Souscrire à la RED Box sans engagement

Trois bonnes raisons de choisir la RED Box Fibre

  • 💰 Un prix canon à 19,99 €/mois, sans hausse après 12 mois
  • ⚡ Un débit jusqu’à 1 Gb/s, idéal pour le streaming, les jeux et le télétravail
  • 🕒 Sans engagement et 100 € remboursés sur vos frais de résiliation

Détails de l’offre : tout ce que comprend la RED Box

La RED Box Fibre inclut un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, avec un Wi-Fi 5 performant.
Vous pouvez personnaliser votre offre avec des options simples :

  • Wi-Fi 6 + répéteur Smart Wi-Fi pour une couverture totale (+3 €/mois)
  • Appels illimités vers les mobiles de France (offert en ce moment, valeur 5 €/mois)
  • Connect TV Android avec 4K HDR, Dolby Vision et Chromecast intégré (+3 €/mois)
  • Application RED TV avec 35 chaînes incluses et plus de 300 chaînes disponibles en option.

La box s’installe facilement, en trois étapes simples, et vous bénéficiez d’un accompagnement complet pour le raccordement à la fibre.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

19,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

Un tarif imbattable pour une offre premium

Là où la concurrence affiche souvent des forfaits à 29,99 € ou plus, RED by SFR tire son épingle du jeu avec un prix fixe de 19,99 €/mois, sans engagement. Pas d’augmentation après un an, pas de frais cachés : une offre claire et durable.

En prime, jusqu’à 100 € vous sont remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Mais attention : ces conditions avantageuses sont disponibles pour une durée limitée.

Profiter de la RED Box Fibre à 19,99 €/mois

✅ Notre avis sur la RED Box Fibre

La RED Box Fibre coche toutes les cases : prix bas, haut débit, personnalisation et flexibilité. C’est la solution idéale pour profiter de la fibre sans se ruiner, tout en restant libre de changer à tout moment.

On apprécie particulièrement la simplicité de l’installation, le remboursement de 100 €, et les options Wi-Fi 6 et TV 4K accessibles à petit prix. Bref, une offre imbattable à saisir sans attendre !

À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services