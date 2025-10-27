Les vacances se terminent bientot, mais les bons plans continuent ! Amazon prolonge la fête avant la reprise avec une série de réductions massives sur le high-tech et les objets connectés.
Ce lundi 27 octobre 2025, plusieurs produits stars profitent de baisses de prix spectaculaires : TV OLED, PC portable, aspirateurs robots ou encore accessoires pratiques pour le quotidien.
De quoi équiper la maison ou son setup sans plomber le budget avant la reprise. Prêt à en profiter ? Voici les 8 meilleures offres du moment, sélectionnées par la rédaction.
Les 8 bons plans du jour chez Amazon :
- Philips Ambilight 55OLED760 4K OLED Smart TV à 829,99 € au lieu de 1 599,00 €
- Acer Aspire 16 A16-71M-59ZC PC Portable OLED 120 Hz à 649,00 € au lieu de 799,00 €
- Batterie externe XTREMEMAC 10 000 mAh à 6,99 € au lieu de 19,99 €
- Roborock Q7 L5+ Aspirateur Robot avec Station à 249,99 € au lieu de 399,99€
- Satellite STARLINK Mini Kit à 249,00 € au lieu de 299,00 €
- Apple MacBook Pro M4 Pro à 2 069,00 € au lieu de 2 299,00 €
- Samsung SSD Interne 990 EVO Plus 2 To à 129,99 € au lieu de 200,03 €
- Tineco Floor One S7 Stretch Ultra Aspirateur Laveur à 449,00 € au lieu de 699,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Des offres idéales pour prolonger les vacances sans se ruiner
Ces huit promos tombent à pic pour bien finir les vacances de la Toussaint. Amazon mise sur des réductions équilibrées entre performance, confort et gain de temps. Le Roborock Q7 L5+, par exemple, est un allié de choix pour garder la maison impeccable sans effort, tandis que le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra séduit par sa praticité et sa maniabilité. Côté divertissement, le Philips Ambilight 55OLED760 plonge le salon dans une ambiance cinéma immersive, avec son système d’éclairage adaptatif si apprécié des amateurs d’images haut de gamme.
Les férus de productivité ne sont pas en reste : l’Acer Aspire 16 et le MacBook Pro M4 Pro combinent élégance et puissance pour le télétravail ou la création. Enfin, les bons plans se glissent aussi dans les petits accessoires utiles du quotidien comme la batterie XTREMEMAC ou le SSD Samsung 990 EVO Plus, qui offrent un rapport performance/prix imbattable en ce moment.
Nos conseils pour bien profiter des ventes flash Amazon
Amazon multiplie les bonnes affaires en cette fin de vacances, mais encore faut-il savoir comment ne rien rater. Voici quelques astuces simples pour profiter pleinement de ces offres :
- Créez une liste d’envies : ajoutez-y vos produits favoris pour être notifié automatiquement lorsqu’un prix baisse.
- Surveillez les ventes flash : elles sont actualisées plusieurs fois par jour, souvent sur les produits les plus populaires.
- Utilisez votre abonnement Prime : il permet d’accéder en avant-première à certaines réductions exclusives.
- Comparez avant d’acheter : vérifiez les prix chez Fnac ou Boulanger pour confirmer que la remise Amazon est bien la plus avantageuse.
- Consultez les sélections Clubic : nos journalistes tech passent chaque jour les offres au crible pour ne garder que les plus intéressantes et fiables.
- Profitez du reconditionné Amazon Renewed : une alternative souvent économique et garantie pour s’équiper à moindre coût.
Grâce à ces bons réflexes, vous êtes prêt à attaquer la reprise du bon pied… tout en ayant fait de belles économies sur vos achats high-tech !