Et si vous transformiez votre salon en véritable salle de cinéma… sans exploser votre budget ? Grâce à RAT+, c’est possible ! Le bouquet Ciné Séries est actuellement proposé à 19,99 € par mois au lieu de 39,99 €. Une réduction de 50 % qui tombe à pic pour s’évader devant le meilleur du streaming.
Films récents, séries cultes, blockbusters, documentaires exclusifs… L’abonnement RAT+ Ciné Séries regroupe les plus grandes plateformes et maisons de production, le tout en qualité UHD et sur tous vos écrans. Un must-have pour les amateurs de bon contenu qui veulent se faire plaisir sans se ruiner. Une offre irrésistible à saisir tant qu’elle est dispo !
Trois raisons de craquer pour RAT+ Ciné Séries
- Un catalogue ultra complet : HBO, Netflix, OCS, Paramount+… des nouveautés chaque semaine.
- Un confort de visionnage premium : UHD, multi-profils, lecture simultanée sur tous vos appareils.
- Une vraie bonne affaire : 240 € d’économies sur un an, pour un max de divertissement.
L’abonnement idéal pour toutes vos soirées streaming
Avec RAT+ Ciné Séries, vous avez accès à travers l'application myCanal à une programmation variée et haut de gamme. Blockbusters américains, séries à succès, films d’auteur, comédies françaises, thrillers haletants, documentaires engagés… tout est à portée de clic. Et la plateforme vous permet de créer plusieurs profils, pour que chacun ait ses recommandations personnalisées.
Que vous soyez plutôt soirée Netflix & chill ou marathon Harry Potter jusqu’à 2h du mat, RAT+ répond à toutes vos envies. L’application est fluide, intuitive, et compatible avec tous les supports : télé, tablette, smartphone ou ordinateur. Une expérience de streaming fluide, sans frustration.
Une remise exceptionnelle à durée limitée
Le tarif habituel de RAT+ Ciné Séries est de 39,99 €/mois. Mais en ce moment, vous ne paierez que 19,99 €, soit une économie de 240 € sur l’année. En plus, c'est sans engagement ! C’est l’une des meilleures offres actuelles pour un bouquet aussi riche. Et à ce tarif, difficile de résister.
Attention : cette promo n’est valable que pour une durée limitée. Une fois expirée, il faudra repasser au tarif plein. Autant dire qu’il vaut mieux ne pas trop hésiter si vous êtes tenté.
Notre avis sur RAT+ Ciné Séries
Ce qu’on aime avec RAT+, c’est sa capacité à réunir le meilleur du streaming dans une seule offre. Qualité d’image irréprochable, interface agréable, contenu varié…. Pour 19,99 €/mois, vous avez accès à un véritable concentré de cinéma et de séries. Un plan ultra-séduisant pour les cinéphiles et binge-watchers qui veulent se faire plaisir à petit prix