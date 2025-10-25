L’abonnement idéal pour toutes vos soirées streaming

Avec RAT+ Ciné Séries, vous avez accès à travers l'application myCanal à une programmation variée et haut de gamme. Blockbusters américains, séries à succès, films d’auteur, comédies françaises, thrillers haletants, documentaires engagés… tout est à portée de clic. Et la plateforme vous permet de créer plusieurs profils, pour que chacun ait ses recommandations personnalisées.

Que vous soyez plutôt soirée Netflix & chill ou marathon Harry Potter jusqu’à 2h du mat, RAT+ répond à toutes vos envies. L’application est fluide, intuitive, et compatible avec tous les supports : télé, tablette, smartphone ou ordinateur. Une expérience de streaming fluide, sans frustration.

Une remise exceptionnelle à durée limitée

Le tarif habituel de RAT+ Ciné Séries est de 39,99 €/mois. Mais en ce moment, vous ne paierez que 19,99 €, soit une économie de 240 € sur l’année. En plus, c'est sans engagement ! C’est l’une des meilleures offres actuelles pour un bouquet aussi riche. Et à ce tarif, difficile de résister.

Attention : cette promo n’est valable que pour une durée limitée. Une fois expirée, il faudra repasser au tarif plein. Autant dire qu’il vaut mieux ne pas trop hésiter si vous êtes tenté.