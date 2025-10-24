Difficile de trouver un modèle aussi complet à ce tarif. Le Roborock Q7 L5+ reprend les meilleures technologies de la marque, notamment la navigation LiDAR pour cartographier avec précision votre intérieur. Son aspiration de 8 000 Pa vient à bout des miettes, poils et poussières même incrustés dans les tapis. Mieux encore, il lave simultanément grâce à un réservoir d’eau à trois niveaux, permettant d’adapter le débit selon le type de sol. Les utilisateurs peuvent gérer tout cela depuis l’application Roborock, en planifiant des cycles, en définissant des zones interdites ou en déclenchant un nettoyage localisé en un geste.

Côté confort, la station de vidange automatique fait toute la différence. Avec son sac de 2,7 L, elle permet au robot de fonctionner jusqu’à 7 semaines sans entretien, un atout rare dans cette gamme de prix. La fonction de recharge pendant les heures creuses ajoute une dimension économique bienvenue, tandis que la compatibilité Alexa et Google Home facilite le contrôle vocal. Le Q7 L5+ se veut ainsi un modèle pratique, autonome et économe : un trio gagnant pour les foyers modernes.