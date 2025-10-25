Un besoin concret d'équiper votre ordinateur avec un nouveau logiciel se fait sentir ? Voici de nombreuses solutions qui s'offrent à vous avec un excellent rapport qualité prix grâce à cette campagne promotionnelle d'automne.
Dans cet article, obtenez une sélection de divers logiciels parmi les plus populaires du marché dans leurs domaines respectifs. Et le tout, à prix réduits, car ces produits, comme neufs, vous sont proposés à des tarifs de seconde main par Keysfan.
Joignez donc l'utile à l'agréable avec diverses versions de la suite bureautique Microsoft 365 ou encore du logiciel d'exploitation Windows, y compris pour les petits budgets.
Ces offres s'accompagnent de deux codes promos, avec CLUB50 pour obtenir -50% de réduction sur les systèmes d'exploitation de Microsoft, et CLUB62 pour un rabais de -62% sur les suites bureautiques Microsoft 365.
Les points forts de Keysfan :
- Des prix bas avec codes promos associés
- Une livraison ultra rapide par mail
- Un service client réactif 24/7
Un nouveau système d'exploitation à moins de 15 euros vous attend
Ce sont les prix les plus bas pratiqués par Keysfan dans le cadre de cette campagne promotionnelle d'automne. Pour équiper votre ordinateur avec un système d'exploitation signé Microsoft, Keysfan a ce qu'il vous faut en boutique.
Dans leurs éditions Professional respectives, Windows 10, comme Windows 11, sont à votre main. Et si vous ne savez pas lequel choisir, votre ordinateur peut rapidement vous y aider.
De fait, Microsoft applique des prérequis, assez rigoureux pour Windows 11 notamment, qui vous sont rappelés dans chaque description produit chez Keysfan.
Ainsi, comparez votre espace disque, ou encore votre mémoire vive, en quelques clics pour vérifier votre compatibilité.
Pour obtenir les prix affichés ci-dessous, renseignez le code promo CLUB50 :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Autre bon plan parfait pour les petits budgets, voici Microsoft 365
L'une des suites bureautiques les plus populaires du monde est abordable
Faut-il encore vous présenter Microsoft 365 ? Connue il y a encore peu de temps sous le nom de Pack Office, cette suite bureautique rassemble des incontournables, aussi bien du côté du diaporama (Microsoft PowerPoint), du tableur (Microsoft Excel), que du traitement de texte (Microsoft Word).
Pour vous offrir une licence qui vous accompagne dans la vie pro comme perso, vous pouvez compter sur Keysfan. Deux éditions (2019, 2021) de Microsoft 365 sont proposées, avec des fonctionnalités et prérequis légèrement différents.
Pour les obtenir à prix serrés, c'est le code promo CLUB62, qu'il va vous falloir ajouter avant de procéder au paiement :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 31€ (1 clé)
Le dégressif, c'est l'achat le plus malin chez Keysfan
Pour divers logiciels, tels que Microsoft 365, Keysfan vous propose aussi des lots d'un même produit. L'intérêt principal repose sur le plan budgétaire.
En effet, dans le cadre de la version 2021 de Microsoft 365 Professional Plus, vous obtenez le lot de 3 clefs à 82€ seulement. Cela, alors que pour l'achat de 3 clefs du même produit à l'unité, le total serait de 93€.
N'hésitez donc pas à solliciter votre entourage, qu'il soit personnel comme professionnel, pour acheter un pack « d'office » et ainsi, obtenir un rapport qualité/prix optimisé pour tout le monde.
C'est aussi le code promo CLUB62 qui s'applique dans le cas présent, pour une réduction consentie de -62% durant cette campagne promotionnelle d'automne chez Keysfan.
Obtenez aussi Microsoft 365 sous macOS
Parmi les bonnes affaires du moment, les amoureux de la Pomme ne sont pas en reste. De fait, Keysfan pense aux utilisateurs de macOS en vous proposant des versions spécialement adaptées de la suite bureautique, à la sauce Apple.
Deux éditions de Microsoft 365 Home & Business sont ainsi à votre main, avec, comme pour toutes suites Microsoft 365 chez Keysfan, le code promo CLUB62 dans sa continuité :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 39€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 59€ (1 clé)
Microsoft 365 et Windows font bon ménage dans ce pack
Avec la fin progressive du support inclus concernant Windows 10, c'est notamment le bon moment pour équiper votre appareil avec Windows 11.
Le tout, en vérifiant préalablement les prérequis imposés par Microsoft comparativement avec les capacités de votre appareil.
Pour allier une nouvelle fois l'utile à l'agréable, il est en plus possible de cumuler, en pack, Windows 11 Professional avec Microsoft 365 Professional Plus.
Vous obtenez ainsi un prix cumulé encore plus attractif que pour un achat à l'unité de ces deux logiciels avec le code promo CLUB62 :
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Et pour les achats de gros, vous pouvez aussi solliciter Keysfan
En effet, plusieurs logiciels sont proposés en gros, pour vous aider à répondre aux besoins les plus divers. C'est notamment le cas pour la suite bureautique Microsoft 365 Professional Plus comme les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11 Professional :
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1400€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Au-delà des produits présentés dans cet article, sachez que d'autres logiciels sont également disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Qui est Keysfan et cette plateforme est-elle de confiance ?
Cela fait maintenant plusieurs années que Keysfan met en vente des logiciels neufs à petits prix, mais comment parvenir à vous proposer de telles offres ? Contrairement, par exemple, à la boutique en ligne de Microsoft, Keysfan ne vous propose pas des logiciels de première main.
En effet, la firme va à la rencontre de structures, notamment des fabricants d'ordinateur, disposant de logiciels en trop grand nombre. Pour des raisons pratiques, notamment d'anticipation, il est fréquent que ces fabricants aient de nombreux produits d'avance.
Sauf que ces derniers ne trouvent pas toujours preneur, tout en restant pourtant bel et bien neufs. Keysfan se présente ainsi pour racheter les logiciels en question, à prix d'autant plus compétitifs qu'ils sont négociés en gros. Vous pouvez ainsi en profiter vous même à prix réduit tout en remettant, dans le circuit, un logiciel jusqu'alors inutilisé.
En d'autres termes, Keysfan est donc pleinement un acheteur, de même qu'une boutique en ligne, de confiance. Avec une note de 4,8/5 sur Trustpilot, vous pouvez, à toutes fins utiles, en apprendre davantage sur l'expérience d'autres utilisateurs, très majoritairement positives.
Concernant votre achat, notez que vous recevrez vos produits par mail. Faites donc bien attention à ne pas glisser, malgré vous, une faute d'orthographe en renseignant votre courriel, de même qu'à vérifier vos spams le cas échéant.
Un service client réactif, 24h/24, 7j/7, reste à votre main à l'adresse support@keysfan.com !
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA