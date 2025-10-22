L’Harman Kardon Onyx Studio 8 se distingue d’abord par la qualité de son rendu sonore. Derrière ses lignes épurées se cachent trois haut-parleurs capables de délivrer une puissance de 50 watts RMS, suffisante pour remplir une grande pièce sans distorsion. Son profil acoustique met l’accent sur la clarté et la précision, avec des graves bien tenus et des aigus cristallins, fidèles à la signature sonore de la marque. C’est une enceinte qui s’adresse autant aux mélomanes exigeants qu’à ceux qui recherchent simplement une expérience d’écoute haut de gamme à domicile.

Pensée pour s’intégrer harmonieusement dans un intérieur moderne, l’Onyx Studio 8 mêle élégance et praticité. Sa poignée intégrée permet de la déplacer facilement, tandis que sa batterie offre jusqu’à 8 heures d’autonomie, idéale pour animer un dîner ou une soirée entre amis sans contrainte. Elle peut également être utilisée sur secteur pour un usage prolongé. Grâce à sa connectivité Bluetooth 5.2, elle accepte jusqu’à deux appareils connectés simultanément, et il est même possible d’en apparier deux pour obtenir un son stéréo immersif.

Certes, cette enceinte n’est ni étanche ni équipée d’assistants vocaux, mais elle assume pleinement son positionnement : délivrer un son pur, puissant et sans compromis. En cette fin octobre 2025, période où les soirées se font plus cocooning, c’est le moment idéal pour profiter de ce bon plan et s’équiper d’une enceinte aussi esthétique que performante… surtout à 149,99 € au lieu de 249,99 € chez Boulanger.