La dalle QNED grand format de LG s'invite dans le salon pour un tarif rarement observé sur ce segment.
Le modèle LG 65QNED84A chute à 699 €, soit une baisse de 30 % et le prix le plus bas jamais vu, chez Boulanger. Ce téléviseur QNED 4K de 65 pouces s'adresse à ceux qui souhaitent profiter d'une grande image dans le salon, pour regarder films et séries dans d'excellentes conditions.
L'écran plat affiche une définition Ultra HD et s'intègre facilement à différents styles d'intérieur. L'ensemble reste accessible pour une expérience familiale ou conviviale, sans compromis sur la taille ou la qualité d'image.
Ce téléviseur propose une belle diagonale qui met en valeur chaque détail. Son format plat s'adapte à la plupart des meubles et optimise l'espace du salon. La technologie QNED assure des couleurs précises pour regarder un film entre amis ou suivre un match en famille, même dans une pièce lumineuse.
La TV Lg 65QNED84A 4K QNED AI
TV 65 pouces 4K Ultra HD QNED, usage familial, connectée, adaptée au streaming, image détaillée et couleurs naturelles.
✅ Avantages
- Grande diagonale de 165 cm pour un confort de vision optimal
- Résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) pour des images nettes et précises
- Technologie QNED combinant Mini-LED et Quantum Dot pour des couleurs plus riches et des contrastes renforcés
- Smart TV avec Wifi et Ethernet pour accéder facilement à vos plateformes préférées
- Compatibilité DVB-T2 pour la réception de la TNT en haute définition
❌ Inconvénients
- Épaisseur de dalle supérieure à certaines TV OLED, encombrement accru en fixation murale
- Absence de rétroéclairage local dimming avancé limitant le contraste dans les scènes très sombres
- Angles de vision moins larges que sur certaines dalles OLED
Une grande image et des couleurs fidèles pour le quotidien
Le téléviseur grand format LG s'intègre aisément dans un salon familial où la convivialité prime. Son image 4K Ultra HD donne vie aux films et aux séries, tandis que la technologie QNED rend les couleurs et les contrastes plus naturels, même dans une pièce baignée de lumière.
L'écran plat facilite l'installation sur un meuble ou au mur, ce qui laisse plus de place pour circuler ou recevoir. En soirée, la connexion Smart TV permet d'accéder rapidement à ses plateformes favorites, sans branchement complexe. On peut trouver que ce format 65 pouces transforme vraiment la perception du cinéma à la maison, surtout pour les soirées match ou les marathons en famille.
Un positionnement clair pour le salon familial
Boulanger affiche le LG 65QNED84A à 699 €. Ce tarif, inédit sur cette référence, rend accessible une expérience visuelle confortable sur grand écran. Le format 65 pouces reste pratique pour un usage quotidien, que ce soit pour des soirées cinéma ou des matchs partagés.
La connectique complète et l'interface Smart TV simplifient la navigation, même pour les moins technophiles. Ce positionnement séduit ceux qui cherchent une image fidèle et un usage simple dans le cadre familial, sans sacrifier l'espace ni la praticité.