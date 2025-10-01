Le modèle LG 65QNED84A chute à 699 €, soit une baisse de 30 % et le prix le plus bas jamais vu, chez Boulanger. Ce téléviseur QNED 4K de 65 pouces s'adresse à ceux qui souhaitent profiter d'une grande image dans le salon, pour regarder films et séries dans d'excellentes conditions.

L'écran plat affiche une définition Ultra HD et s'intègre facilement à différents styles d'intérieur. L'ensemble reste accessible pour une expérience familiale ou conviviale, sans compromis sur la taille ou la qualité d'image.