Le Galaxy S25 incarne le meilleur de Samsung dans un format compact. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces affiche des couleurs éclatantes et une fluidité remarquable grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif. Idéal pour les vidéos, les jeux ou la navigation, il combine performance et élégance.

Sous le capot, le processeur Exynos 2400 assure une réactivité exemplaire, même en multitâche, avec ses 8 cœurs jusqu’à 4,47 GHz. Couplé à 12 Go de RAM, il garantit une expérience fluide au quotidien. Côté photo, le capteur principal de 50 MP s’appuie sur l’intelligence artificielle Galaxy AI pour améliorer les clichés, retoucher automatiquement les portraits ou effacer les objets gênants en un geste.

Les Galaxy Buds 3 inclus complètent ce pack haut de gamme. Parfaits pour la musique, les appels et les déplacements, ils offrent une bonne autonomie, une réduction active du bruit efficace et une intégration fluide avec l’écosystème Galaxy. Que vous soyez mélomane, adepte du télétravail ou amateur de design, ce duo promet une expérience audio et mobile parfaitement cohérente.