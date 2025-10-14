Le Galaxy S25 s’offre une belle remise chez Boulanger : le pack comprenant le smartphone et les écouteurs Galaxy Buds 3 tombe à 799 € au lieu de 899 €, avec 100 € de bonus rachat en prime. Une belle opportunité pour s’équiper d’un modèle premium tout en profitant d’une expérience audio complète.
Boulanger frappe fort avec une offre rare sur le Samsung Galaxy S25 128 Go accompagné des Galaxy Buds 3. Ce pack haut de gamme passe aujourd’hui à 799 € au lieu de 899 €, soit 11 % de remise immédiate, avec en plus un bonus de 100 € pour toute reprise d’un ancien smartphone. Un bon plan doublement avantageux pour celles et ceux qui veulent s’offrir la dernière génération Galaxy tout en allégeant la facture.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 ?
- Design premium et format équilibré
- Appareil photo 50 MP polyvalent
Bonus rachat de 100 € en plus
Galaxy S25 : le haut de gamme Samsung à prix malin
Le Galaxy S25 incarne le meilleur de Samsung dans un format compact. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces affiche des couleurs éclatantes et une fluidité remarquable grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif. Idéal pour les vidéos, les jeux ou la navigation, il combine performance et élégance.
Sous le capot, le processeur Exynos 2400 assure une réactivité exemplaire, même en multitâche, avec ses 8 cœurs jusqu’à 4,47 GHz. Couplé à 12 Go de RAM, il garantit une expérience fluide au quotidien. Côté photo, le capteur principal de 50 MP s’appuie sur l’intelligence artificielle Galaxy AI pour améliorer les clichés, retoucher automatiquement les portraits ou effacer les objets gênants en un geste.
Les Galaxy Buds 3 inclus complètent ce pack haut de gamme. Parfaits pour la musique, les appels et les déplacements, ils offrent une bonne autonomie, une réduction active du bruit efficace et une intégration fluide avec l’écosystème Galaxy. Que vous soyez mélomane, adepte du télétravail ou amateur de design, ce duo promet une expérience audio et mobile parfaitement cohérente.
Une offre à saisir avant la fin des jours Boulanger
Ce bon plan s’inscrit dans les Jours Boulanger, une période propice pour renouveler son équipement high-tech à prix réduit. En plus de la remise immédiate de 100 €, Samsung ajoute un bonus de reprise de 100 € sur tout ancien smartphone renvoyé, ce qui rend l’offre encore plus compétitive. Autrement dit, vous pouvez repartir avec un Galaxy S25 flambant neuf pour 699 € si vous bénéficiez du bonus.
Un deal particulièrement intéressant pour ce modèle haut de gamme sorti récemment, proposé ici avec des écouteurs Galaxy Buds 3 assortis. Une offre complète, élégante et puissante, à ne pas manquer avant la fin de l’opération.