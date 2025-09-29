Pensé pour simplifier le quotidien, ce robot combine aspiration de 19 000 Pascals et lavage par double serpillière rotative. Il s’adapte à tous les types de sols (carrelage, parquet, tapis, moquettes) et détecte automatiquement les zones sales pour insister là où c’est nécessaire. Son autonomie de 2 h 30 permet de couvrir jusqu’à 200 m² avant de retourner se recharger.

Sa station tout-en-un ajoute un confort indéniable : vidage automatique de la poussière, remplissage du réservoir d’eau, nettoyage et séchage des serpillières. Avec ses grands réservoirs (4,5 L d’eau propre et 4 L d’eau sale), elle réduit au maximum les interventions manuelles. La désinfection par UV vient renforcer l’hygiène, particulièrement utile pour les familles avec enfants ou animaux.

Côté intelligence, la navigation repose sur un système combinant caméras et lasers pour cartographier les pièces avec précision, même dans les zones sombres. L’appareil se contrôle à distance via l’application Dreamehome, avec prise en charge des assistants vocaux (Google, Alexa, Siri). On peut programmer des nettoyages pièce par pièce, définir des zones interdites ou encore lancer un cycle ciblé, par exemple sous la table après un repas.

Malgré ses qualités, on notera que son niveau sonore peut atteindre 74 dB en pleine puissance, ce qui peut gêner en cas d’utilisation nocturne. Ses dimensions imposantes demandent aussi de prévoir de la place pour la station. Mais pour ceux qui veulent un nettoyage vraiment automatisé, c’est un compromis largement acceptable.