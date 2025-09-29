Boulanger joue le jeu des French Days avec une remise intéressante sur le Dreame L40s Pro Ultra White. Cet aspirateur robot haut de gamme, capable d’aspirer et de laver, voit son prix chuter de 170 € le temps de l’opération.
Conçu pour s’occuper de toutes les tâches ménagères à votre place, le Dreame L40s Pro Ultra White combine aspiration puissante et lavage efficace grâce à sa station intelligente. Proposé habituellement à 899 €, il est affiché à 729 € seulement chez Boulanger pendant les French Days.
Pourquoi choisir le Dreame L40s Pro Ultra ?
- Aspire et lave en même temps
- Station tout-en-un ultra-pratique
- Idéal pour foyers avec animaux
Dreame L40s Pro Ultra, un robot aspirateur complet et puissant
Avec ses multiples fonctions et sa station de nettoyage autonome, le Dreame L40s Pro Ultra White s’impose comme un allié précieux pour un intérieur impeccable. Si vous hésitez encore, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots sur Clubic afin de situer ce modèle parmi les références du marché.
Pensé pour simplifier le quotidien, ce robot combine aspiration de 19 000 Pascals et lavage par double serpillière rotative. Il s’adapte à tous les types de sols (carrelage, parquet, tapis, moquettes) et détecte automatiquement les zones sales pour insister là où c’est nécessaire. Son autonomie de 2 h 30 permet de couvrir jusqu’à 200 m² avant de retourner se recharger.
Sa station tout-en-un ajoute un confort indéniable : vidage automatique de la poussière, remplissage du réservoir d’eau, nettoyage et séchage des serpillières. Avec ses grands réservoirs (4,5 L d’eau propre et 4 L d’eau sale), elle réduit au maximum les interventions manuelles. La désinfection par UV vient renforcer l’hygiène, particulièrement utile pour les familles avec enfants ou animaux.
Côté intelligence, la navigation repose sur un système combinant caméras et lasers pour cartographier les pièces avec précision, même dans les zones sombres. L’appareil se contrôle à distance via l’application Dreamehome, avec prise en charge des assistants vocaux (Google, Alexa, Siri). On peut programmer des nettoyages pièce par pièce, définir des zones interdites ou encore lancer un cycle ciblé, par exemple sous la table après un repas.
Malgré ses qualités, on notera que son niveau sonore peut atteindre 74 dB en pleine puissance, ce qui peut gêner en cas d’utilisation nocturne. Ses dimensions imposantes demandent aussi de prévoir de la place pour la station. Mais pour ceux qui veulent un nettoyage vraiment automatisé, c’est un compromis largement acceptable.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.