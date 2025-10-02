Le smartphone s'adapte aussi bien à une journée de travail qu'à un usage personnel. Son format compact facilite la prise en main, que ce soit dans les transports ou à la maison. Vous consultez vos messages, surfez sur Internet, prenez rapidement une photo grâce à la double caméra ou écoutez de la musique, tout cela sans perte de temps.

La compatibilité 5G permet de profiter d'un débit rapide pour le streaming ou les appels vidéo, même dans les zones où la connexion laisse parfois à désirer. La batterie tient facilement jusqu'au soir, ce qui rassure si vous oubliez souvent votre chargeur, et le stockage de 128 Go évite de trier sans cesse vos souvenirs ou vos documents importants.