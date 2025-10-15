Le Samsung Galaxy Z Flip5 tombe enfin à 352,20 € au lieu de 1548,02 € lors de sa sortie en 2023, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle chez Rakuten. Ce smartphone pliable tient dans une poche ou un sac, tout en offrant un écran externe de 3,4 pouces pour consulter notifications et widgets sans ouvrir l'appareil.

Le format compact facilite la prise en main au quotidien, même d'une seule main, que ce soit pour prendre un appel ou immortaliser une scène en photo. Certains diront que la polyvalence de ce type de design change les habitudes, surtout si l'on aime garder son téléphone proche de soi mais discret.