Le format pliable s'invite à un tarif inédit, rendant l'expérience d'un smartphone compact accessible à bien plus de monde. Prendre des photos à une main devient enfin plus simple.
Le Samsung Galaxy Z Flip5 tombe enfin à 352,20 € au lieu de 1548,02 € lors de sa sortie en 2023, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle chez Rakuten. Ce smartphone pliable tient dans une poche ou un sac, tout en offrant un écran externe de 3,4 pouces pour consulter notifications et widgets sans ouvrir l'appareil.
Le format compact facilite la prise en main au quotidien, même d'une seule main, que ce soit pour prendre un appel ou immortaliser une scène en photo. Certains diront que la polyvalence de ce type de design change les habitudes, surtout si l'on aime garder son téléphone proche de soi mais discret.
Le smartphone pliable affiche un écran externe qui permet de lire ses messages sans ouvrir l'appareil. Sa charnière compacte facilite le rangement, même dans une poche serrée. Il s'adresse à ceux qui souhaitent retrouver un format original, tout en suivant les usages actuels.
Samsung Galaxy Z Flip5
Smartphone pliable compact, écran externe pratique, idéal pour la photo créative et les usages quotidiens en mobilité.
✅ Avantages
- Écran externe de 3,4 pouces pour lire les notifications et contrôler la musique sans ouvrir le téléphone
- Format pliable ultra-compact, tient dans la paume de la main et dans une poche de jean
- Fonction FlexCam pour prendre des selfies mains libres, même smartphone fermé
- Vidéo 4K à 60 images par seconde, qualité photo améliorée, mode nuit performant
- Disponible en plusieurs couleurs pastel pour s'accorder à tous les styles
❌ Inconvénients
- Autonomie limitée pour un usage intensif en raison du format compact
- Absence de téléobjectif, zoom limité aux usages basiques
- Charnière sensible à la poussière, précautions recommandées en extérieur
Une compacité pensée pour les usages mobiles
Le smartphone pliable s'adapte facilement à la vie de tous les jours. Son format réduit tient dans la main ou une poche, ce qui change la donne si l'on cherche un appareil discret. La présence d'un écran externe simplifie la consultation rapide des messages ou le contrôle de la musique, même sans ouvrir le téléphone.
Prendre un selfie ou lancer un appel se fait d'un geste, sans perdre de temps. Certains diront que ce format rappelle les téléphones d'avant, mais il intègre toutes les fonctions attendues des modèles récents. La charnière robuste rassure lors des manipulations répétées, un point que l'on remarque vite quand on utilise souvent son mobile dans les transports ou au bureau.
Un positionnement inédit à ce niveau de prix
Rakuten affiche le Samsung Galaxy Z Flip5 à 352,20 €, un tarif qui change la donne sur le segment pliable. L'appareil vise un usage quotidien, avec une compacité qui s'adapte aux déplacements. La prise en main reste naturelle, même après plusieurs ouvertures par jour. Ce positionnement conviendra à celles et ceux qui veulent profiter d'un format innovant sans sacrifier la simplicité d'utilisation.