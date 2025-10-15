Fnac illumine votre salon avec une offre lumineuse au sens propre comme au figuré ! En combinant la lampe nomade Philips Hue Go LED et le ruban lumineux Hue Lightstrip Plus 2 m, vous profitez d’une ambiance connectée haut de gamme à prix tout doux.
La célèbre gamme d’éclairage connecté Philips Hue est à l’honneur chez Fnac avec une offre aussi rare qu’attrayante. Jusqu’au 31 octobre 2025, l’achat simultané de la lampe nomade Philips Hue Go LED et du ruban lumineux Philips Hue Lightstrip Plus 2 m permet de bénéficier d’une remise immédiate de 59,99 € sur l’ensemble. Ce duo passe ainsi à 89,95 € au lieu de 149,94 €, de quoi équiper votre maison d’un éclairage intelligent et personnalisable à petit prix.
Pourquoi choisir ce pack Phillips Hue ?
- Éclairage connecté et personnalisable
- Installation rapide et intuitive
- Design élégant et modulable
Philips Hue Go & Lightstrip : le duo connecté qui change l’ambiance de votre maison
Alliant design et technologie, la lampe nomade Hue Go et le ruban lumineux Lightstrip Plus offrent un contrôle total sur votre éclairage, depuis votre smartphone ou à la voix. Ces produits s’intègrent parfaitement à l’écosystème Hue, idéal pour créer des atmosphères sur mesure selon vos envies. D’ailleurs, notre test complet de la Philips Hue Go souligne la qualité de sa lumière et sa simplicité d’utilisation, plaçant cette gamme parmi les meilleures solutions d’éclairage connecté du moment.
Pensée pour s’adapter à tous les styles de vie, la Philips Hue Go LED se distingue par sa portabilité et son autonomie. Compacte et sans fil, elle diffuse une lumière douce que l’on peut ajuster selon l’ambiance désirée : lecture du soir, dîner en terrasse ou séance détente. Grâce à la compatibilité Bluetooth et au pont Hue, elle se connecte facilement à l’application mobile pour piloter les couleurs, l’intensité et même programmer des scénarios lumineux.
Le ruban lumineux Hue Lightstrip Plus 2 m complète ce duo en apportant une touche décorative moderne. Flexible et découpable, il se fixe derrière un meuble, un écran ou sous un plan de travail pour un effet lumineux discret et élégant. Sa puissance d’éclairage permet de créer une atmosphère immersive, que ce soit pour une soirée cinéma ou pour dynamiser un espace de travail. Les transitions entre teintes sont fluides, et les blancs restent précis, ce qui valorise la qualité d’éclairage propre à Philips Hue.
En cette mi-octobre 2025, cette offre combinée chez Fnac arrive à point nommé pour préparer l’automne et les longues soirées à la maison. Malgré un tarif habituellement élevé, la remise de 59,99 € rend ce pack particulièrement attractif. On regrettera seulement la nécessité d’un pont Hue pour profiter de toutes les fonctionnalités avancées, mais pour les amateurs de déco connectée, c’est un investissement durable et esthétique.
Comment profiter de l’offre ?
Pour bénéficier des 59,99 € de remise immédiate, il suffit d’ajouter la lampe Philips Hue Go LED et le ruban lumineux Lightstrip Plus 2 m à votre panier. La réduction s’applique automatiquement au moment du paiement, sans code promo à saisir. L’offre est valable jusqu’au 31 octobre 2025, uniquement pour les produits vendus et expédiés par Fnac.com. Une belle opportunité pour illuminer votre intérieur à prix réduit avant les longues soirées d’automne !