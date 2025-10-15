Pensée pour s’adapter à tous les styles de vie, la Philips Hue Go LED se distingue par sa portabilité et son autonomie. Compacte et sans fil, elle diffuse une lumière douce que l’on peut ajuster selon l’ambiance désirée : lecture du soir, dîner en terrasse ou séance détente. Grâce à la compatibilité Bluetooth et au pont Hue, elle se connecte facilement à l’application mobile pour piloter les couleurs, l’intensité et même programmer des scénarios lumineux.

Le ruban lumineux Hue Lightstrip Plus 2 m complète ce duo en apportant une touche décorative moderne. Flexible et découpable, il se fixe derrière un meuble, un écran ou sous un plan de travail pour un effet lumineux discret et élégant. Sa puissance d’éclairage permet de créer une atmosphère immersive, que ce soit pour une soirée cinéma ou pour dynamiser un espace de travail. Les transitions entre teintes sont fluides, et les blancs restent précis, ce qui valorise la qualité d’éclairage propre à Philips Hue.

En cette mi-octobre 2025, cette offre combinée chez Fnac arrive à point nommé pour préparer l’automne et les longues soirées à la maison. Malgré un tarif habituellement élevé, la remise de 59,99 € rend ce pack particulièrement attractif. On regrettera seulement la nécessité d’un pont Hue pour profiter de toutes les fonctionnalités avancées, mais pour les amateurs de déco connectée, c’est un investissement durable et esthétique.