Un système de sécurité intelligent et connecté

Chaque pack Verisure inclut des équipements intelligents conçus pour détecter les intrusions, incendies ou urgences domestiques. L’alarme est reliée à un centre de télésurveillance actif jour et nuit, capable de vérifier les alertes en temps réel et de déclencher l’intervention des forces de l’ordre si nécessaire. Grâce à l’application mobile, vous pouvez activer, désactiver ou surveiller votre logement à distance — que vous soyez au travail, en vacances ou simplement hors de chez vous.