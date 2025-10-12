Le Pass Ulys Télépéage facilite vos trajets tout en offrant de vrais avantages au quotidien :

Accès rapide à plus de 1000 parkings en Europe (villes, gares, aéroports)

Paiement automatique en Flux Libre, sans barrière ni ticket

Suivi détaillé des dépenses dans l'application Ulys (péages, parkings, recharges électriques)

Réductions exclusives jusqu'à -85 % sur plus de 250 marques grâce au Club Ulys

De plus, le badge reconnaît automatiquement votre véhicule et débite le paiement le mois suivant.