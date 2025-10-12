Profitez de 6 mois offerts sur le Pass Ulys Télépéage et dites adieu aux files d’attente aux péages ! 0 € pendant 6 mois, puis seulement 2 €/mois (et 0 € les mois non utilisés). Sans engagement, sans frais de mise en service, et avec le confort du paiement automatique en Flux Libre.
Simplifiez vos trajets avec le Pass Ulys Télépéage
Avec déjà plus de 7 millions d’utilisateurs, le Pass Ulys Télépéage s’impose comme une référence pour voyager plus librement sur toutes les autoroutes de France. Ce badge intelligent permet un paiement automatique et un passage fluide jusqu’à 30 km/h, sans sortir la carte bleue ni s’arrêter au péage. L’abonnement est sans engagement, et surtout gratuit pendant 6 mois, une belle occasion de tester le service sans risque ni contrainte.
Trois bonnes raisons d’adopter le Pass Ulys Télépéage :
- 💸 6 mois 100 % gratuits pour découvrir le service sans frais
- ⏱ Gain de temps : plus besoin de s’arrêter au péage
- 🚙 Simplicité totale : sans engagement, 0 € les mois non utilisés
Une offre taillée pour les conducteurs malins
Le Pass Ulys Télépéage facilite vos trajets tout en offrant de vrais avantages au quotidien :
- Accès rapide à plus de 1000 parkings en Europe (villes, gares, aéroports)
- Paiement automatique en Flux Libre, sans barrière ni ticket
- Suivi détaillé des dépenses dans l’application Ulys (péages, parkings, recharges électriques)
- Réductions exclusives jusqu’à -85 % sur plus de 250 marques grâce au Club Ulys
De plus, le badge reconnaît automatiquement votre véhicule et débite le paiement le mois suivant.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépage Ulys est particulièrement complet et lexible. L'application mobile développée par VINCI Autoroutes accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées.
- Plus de 500 stationnements listés.
- Application de suivi des abonnements télépéage.
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif
Un prix mini pour un maximum de confort
Pendant 6 mois, le Pass Ulys Télépéage est totalement gratuit : 0 € d’abonnement, 0 € de frais de mise en service, 0 € les mois non utilisés. Ensuite, il ne coûte que 2 €/mois, un tarif ultra-compétitif face aux autres offres du marché. Et comme l’abonnement est sans engagement, vous restez libre d’arrêter à tout moment. Mais attention : cette offre est disponible pour une durée limitée !
✅ Notre avis sur le Pass Ulys Télépéage
Le Pass Ulys Télépéage coche toutes les cases : pratique, économique et sans contrainte. Avec 6 mois offerts, aucun frais caché et une appli complète pour suivre vos trajets, c’est l’offre idéale pour gagner du temps et voyager sereinement.
On aime : la simplicité d’usage, les économies immédiates, et le Club Ulys plein de bons plans.