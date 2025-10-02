L'ordinateur portable séduit par son écran OLED de 14 pouces. L'image reste nette, même dans une pièce peu lumineuse, et les couleurs paraissent naturelles. On apprécie aussi la finesse du châssis, qui facilite le transport lors des déplacements quotidiens ou pour travailler en dehors de la maison.

Le clavier AZERTY confortable permet de rédiger des mails ou de travailler sur des documents sans fatigue, que ce soit sur une table de coworking ou dans un espace partagé. Les accessoires inclus, comme la souris Bluetooth silencieuse et les écouteurs stéréo, ajoutent une touche de praticité pour gérer les appels ou écouter de la musique sans déranger autour de soi.