Le Pass Ulys Télépéage séduit déjà plus de 7 millions d’utilisateurs en France, soit 1 Français sur 10. À l’occasion de cette étape symbolique, Ulys met en avant son offre spéciale : 6 mois gratuits avec le code promo ULYS0625. Une solution simple, sans engagement et pratique pour gagner du temps au péage.
7 millions d’utilisateurs : le succès d’un service qui change la vie
Ce chiffre impressionnant illustre bien l’ampleur du phénomène : 7 millions de Français utilisent déjà le Pass Ulys Télépéage pour leurs déplacements. À l’approche des vacances de la Toussaint, période où les routes vont être particulièrement fréquentées, c’est plus que jamais un atout.
Si autant de conducteurs ont franchi le pas, c’est parce que ce petit badge rend le quotidien beaucoup plus fluide. Plus besoin de s’arrêter au péage, de chercher sa carte bancaire ou de tendre la main par la fenêtre : le badge est automatiquement détecté. Résultat : moins d’attente, plus de confort et un vrai gain de temps, notamment sur les grands trajets.
Trois bonnes raisons de choisir le Pass Ulys Télépéage
- ⏳ Gagner du temps au péage et sur la route
- 💶 0 € les mois non utilisés et 6 mois gratuits à l’inscription
- 🅿️ Accès à plus de 1 000 parkings partenaires partout en Europe
Un confort inégalé sur tous vos trajets
Avec le Pass Ulys Télépéage, le passage aux péages devient beaucoup plus simple : vous empruntez les voies réservées, jusqu’à 30 km/h, sans avoir à vous arrêter. Plus besoin de garder des tickets ou de jongler avec votre carte bancaire : tout est débité automatiquement à la fin du mois.
Mais le Pass Ulys Télépéage, ce n’est pas seulement une solution pour les péages : le badge fonctionne aussi dans plus de 1 000 parkings en France, permettant d’entrer et sortir sans contrainte. Les utilisateurs profitent également d’avantages exclusifs grâce au Club Ulys, qui offre jusqu’à -85 % de réduction sur 250 marques partenaires tout au long de l’année.
Une offre flexible, sans engagement et 100 % transparente
L’un des grands atouts du Pass Ulys Télépéage est sa flexibilité. L’abonnement est proposé à seulement 2 €/mois, et il reste gratuit si vous ne l’utilisez pas. Pas de frais de mise en service, pas d’engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
En ce moment, grâce au code promo ULYS0625, Ulys offre les 6 premiers mois gratuits. C’est une occasion idéale de tester le service sans risque, tout en profitant de ses nombreux avantages.
Une application mobile pour aller plus loin
L’expérience Pass Ulys Télépéage ne s’arrête pas au badge. L’application mobile apporte un vrai plus aux conducteurs avec des fonctionnalités pratiques :
- Carte et itinéraires : calcul du coût des péages, estimation du temps de trajet, infos trafic en temps réel.
- Recharges et bornes : localisation des aires, parkings et bornes de recharge électrique.
- Suivi conso : accès à l’historique de vos trajets, factures et dépenses.
- Espace personnel : gestion du badge, des options et suivi des avantages fidélité.
Avec le Pass Ulys Télépéage, vous ne gagnez pas seulement du temps, vous gagnez aussi en visibilité et en confort au quotidien.
✅ Notre avis sur le Pass Ulys Télépéage
Avec plus de 7 millions d’utilisateurs, le Pass Ulys Télépéage est devenu incontournable pour de nombreux conducteurs français. Son succès repose sur des atouts simples mais efficaces : gain de temps au péage, zéro contrainte et un abonnement flexible.
En ajoutant une promotion attractive de 6 mois gratuits, c’est le moment parfait pour tester ce service sans engagement. Et avec 1 Français sur 10 déjà conquis, difficile de ne pas se laisser tenter.