Ce chiffre impressionnant illustre bien l’ampleur du phénomène : 7 millions de Français utilisent déjà le Pass Ulys Télépéage pour leurs déplacements. À l’approche des vacances de la Toussaint, période où les routes vont être particulièrement fréquentées, c’est plus que jamais un atout.

Si autant de conducteurs ont franchi le pas, c’est parce que ce petit badge rend le quotidien beaucoup plus fluide. Plus besoin de s’arrêter au péage, de chercher sa carte bancaire ou de tendre la main par la fenêtre : le badge est automatiquement détecté. Résultat : moins d’attente, plus de confort et un vrai gain de temps, notamment sur les grands trajets.