Quand on regarde ce que coûtent les forfaits “premium” classiques avec plusieurs centaines de Go de données, on voit vite que 9,99 €/mois, c’est extrêmement compétitif.

La flexibilité : aucun engagement, vous pouvez changer ou résilier quand vous le souhaitez.

Le réseau utilisé : Cdiscount s’appuie sur celui de Bouygues Telecom, bien dimensionné en 4G/5G en France.

La portabilité de numéro : Cdiscount propose de conserver votre numéro via le code RIO, ce qui simplifie le changement d’opérateur.

L’utilisation internationale : les 25 Go prévus pour l’Europe / DOM permettent de ne pas se retrouver complètement à sec lors de voyages (attention aux usages, à vérifier selon la destination).