Besoin d’un forfait mobile généreux sans vous ruiner ? Cdiscount Mobile frappe fort avec une série limitée à seulement 9,99 € par mois. Pour ce prix, vous profitez de 300 Go d’internet en France, de 25 Go depuis l’Europe et les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement.
Imaginez un forfait mobile ultra-généreux, sans engagement, avec 300 Go en France, des gigas à l’international, et le tout à moins de 10 €/mois. C’est exactement ce que propose Cdiscount Mobile avec sa série spéciale 300 Go à 9,99 €/mois, jusqu’au 30/09/2025. Une offre rare, et idéale pour ceux qui utilisent beaucoup de données (streaming, gaming, vidéos, travail nomade).
En combinant un volume massif de data, une couverture solide (réseau Bouygues Telecom) et la liberté d’un forfait sans engagement, cette offre se pose comme un concurrent sérieux aux forfaits premium classiques.
Ce que contient exactement l’offre 300 Go ?
Cdiscount Mobile détaille les conditions de cette série spéciale :
- 300 Go en France + 25 Go en Europe / DOM
- Illimité pour les appels, SMS & MMS
- Sans engagement
- SIM à 1 €
- Offre valable jusqu’au 30/09/2025
Notez que cette offre est valable sans engagement, et limitée jusqu’au 30/09/2025. C’est une offre “série spéciale” qui se distingue car elle propose un très gros volume de data à un tarif très agressif.
Forfait 5G Cdiscount mobile 300Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
300Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
300Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Cdiscount Mobile
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
300Go
Data (Go) à l'étranger
25Go
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
1€
5 très bonnes raisons de choisir ce forfait mobile sans engagement
Quand on regarde ce que coûtent les forfaits “premium” classiques avec plusieurs centaines de Go de données, on voit vite que 9,99 €/mois, c’est extrêmement compétitif.
La flexibilité : aucun engagement, vous pouvez changer ou résilier quand vous le souhaitez.
Le réseau utilisé : Cdiscount s’appuie sur celui de Bouygues Telecom, bien dimensionné en 4G/5G en France.
La portabilité de numéro : Cdiscount propose de conserver votre numéro via le code RIO, ce qui simplifie le changement d’opérateur.
L’utilisation internationale : les 25 Go prévus pour l’Europe / DOM permettent de ne pas se retrouver complètement à sec lors de voyages (attention aux usages, à vérifier selon la destination).
À qui s’adresse ce forfait Cdiscount Mobile ?
Ce forfait est particulièrement adapté pour :
- Les gros consommateurs de data : streaming vidéo (HD/4K), musique, téléchargement, jeux en ligne
- Ceux qui n’aiment pas être enfermés : le sans engagement est un atout majeur
- Les utilisateurs mobiles souvent en Europe / DOM, qui peuvent utiliser une partie des données lors de leurs déplacements
- Les utilisateurs qui veulent ne pas se soucier de dépasser leur quota tous les mois.
Quelques précautions avant de souscrire
- Vérifiez que votre smartphone est compatible 5G / 4G pour profiter pleinement du débit.
- Contrôlez les conditions d'utilisation à l’étranger (roaming) selon les pays, pour savoir si des restrictions ou différenciations s’appliquent.
- Pensez à comparer les usages habituels de votre ligne : si vous consommez moins de data, des forfaits moins chers pourraient suffire.
- Cette offre est limité dans le temps : une fois l’offre expirée, le tarif pourrait changer, ou le volume de données diminuer.
Avec Cdiscount Mobile, la série spéciale 300 Go pour 9,99 €/mois est probablement l’une des offres les plus alléchantes du moment pour ceux qui consomment beaucoup de données. Sans engagement, avec un gros volume de data et une couverture solide, c’est une opportunité rare dans le marché français. Si vous avez besoin de beaucoup d’internet mobile (streaming, gaming, vidéo en mobilité…), c’est le moment de passer à l’action.